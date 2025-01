Tourisme au Maghreb: ce pays surpasse l’Egypte en Afrique

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc s’est imposé comme la première destination touristique d’Afrique en 2024, dépassant l’Égypte avec 15,9 millions de visiteurs enregistrés à fin novembre, contre 15,7 millions de touristes pour le pays des pharaons sur l’année entière. Cette performance historique marque un tournant dans le secteur touristique continental.

Ces chiffres, rapportés par l’agence Ecofin citant le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, devraient même s’améliorer avec les performances attendues pour décembre 2024, une période considérée comme haute saison par les professionnels. Les projections suggèrent que le Maroc pourrait atteindre, voire dépasser, les 16 millions de visiteurs sur l’année.

Publicité

Un patrimoine touristique exceptionnel

Le succès touristique du Maroc s’explique notamment par la richesse de son patrimoine culturel et naturel. Les voyageurs peuvent découvrir les médinas historiques de Fès et Marrakech, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, le désert du Sahara et ses dunes majestueuses à Merzouga, les montagnes de l’Atlas, ou encore la ville bleue de Chefchaouen.

La côte méditerranéenne, avec des villes comme Tanger et Essaouira, attire également de nombreux visiteurs. Cette réussite témoigne de l’efficacité de la stratégie touristique marocaine, qui a su diversifier son offre et améliorer ses infrastructures d’accueil. Le royaume a notamment misé sur le développement du tourisme de luxe tout en préservant son authenticité culturelle.

Une dynamique prometteuse

Ces résultats positionnent le Maroc comme un acteur majeur du tourisme africain et international, confirmant l’attractivité croissante du pays auprès des visiteurs du monde entier. Cette dynamique devrait se poursuivre avec le développement continu des infrastructures touristiques et des connexions aériennes. Le Maroc, un pays qui souhaite s’imposer parmi les pays les plus visités au monde, pour continuer à rayonner sur la scène internationale, mais aussi diversifier son économie, qui dépend beaucoup des hydrocarbures.