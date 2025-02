 Accidents de la route au Bénin : Jacques Ayadji appelle à la responsabilité

Jacques Ayadji (Photo : Présidence de la République)

Le ministre conseiller en charge des infrastructures et du cadre de vie, Jacques Ayadji, a tenu une rencontre avec les acteurs du secteur du transport routier, le mardi 25 février 2025. La séance s’est déroulée à la Direction du Transport Terrestre et de l’Aviation (DTTA) en présence des responsables du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, du Préfet de l’Atlantique et du Directeur Général de la Police Républicaine.

L’objectif de cette réunion était d’aborder les enjeux liés à la sécurité routière et d’identifier des solutions pour réduire les accidents de la route. « Les accidents de circulation entraînent un nombre de décès supérieur à celui des maladies au Bénin. Il est impératif de renforcer la sécurité, d’améliorer les infrastructures et de responsabiliser les acteurs du secteur », a souligné Jacques Ayadji.

Publicité

Lors des échanges, les représentants du secteur ont exposé leurs préoccupations. Alhassan Baboni, représentant de la Centrale des Organisations Syndicales des Conducteurs, Transporteurs et Travailleurs Assimilés du Bénin (COSYCOTRAB), a déploré l’état vétuste des véhicules et l’absence de mesures facilitant l’acquisition de nouveaux modèles plus performants. Il a également pointé du doigt le problème de la surcharge des véhicules, tout en reconnaissant les avancées réalisées en matière d’infrastructures routières.

De son côté, Pascal Tahoulan, vice-président des transporteurs par autocar, a dénoncé la concurrence déloyale des sociétés informelles qui échappent à l’imposition fiscale et pratiquent des tarifs réduits, mettant en péril l’activité des entreprises réglementées. Il a cependant salué les formations initiées en collaboration avec le CNSR, qui ont contribué à améliorer les comportements sur la route. « Nous souhaitons le renforcement de ces sessions de formation », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la rencontre a permis d’évoquer plusieurs mesures clés, notamment le lancement du Centre de Traitement des Contraventions (CTC), la réduction de la vitesse sur les routes et la professionnalisation du métier de transporteur. Jacques Ayadji a insisté sur la nécessité d’une collaboration renforcée pour améliorer la sécurité routière. « Il est essentiel que chacun prenne conscience des dangers et adopte des comportements responsables », a-t-il déclaré, exhortant les conducteurs au respect du Code de la route.

Le Directeur Général de la Police Républicaine, Brice Kokou Allowanou, a réaffirmé l’engagement des forces de l’ordre à jouer pleinement leur rôle en matière de police routière. À l’issue de la réunion, le ministre conseiller et les directeurs généraux ont effectué une visite au parc de chargement de Jonquet afin de sensibiliser les conducteurs aux bonnes pratiques de sécurité routière.