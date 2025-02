Accusées d’avoir volé les offrandes d’une Eglise, deux personnes arrêtées en France

photo : unsplash

Les offrandes collectées dans les églises constituent une ressource essentielle pour couvrir les dépenses courantes et les besoins des lieux de culte. Ces dons, souvent modestes, sont pourtant la cible de personnes mal intentionnées, qui n’hésitent pas à s’introduire dans des espaces habituellement dédiés au recueillement. Récemment, deux individus ont été interpellés à Marseille, soupçonnés d’avoir dérobé les offrandes de l’église Saint-Ferréol, située près du Vieux-Port. Cette affaire met en lumière un phénomène récurrent, qui touche également d’autres lieux de culte de la ville.

Mercredi après-midi, vers 15 heures, les deux hommes auraient utilisé du ruban adhésif pour subtiliser les troncs de l’église Saint-Ferréol. Leur méthode, bien que rudimentaire, semble avoir porté ses fruits, du moins temporairement. Les suspects ont été arrêtés quelques heures plus tard, vers 19h10, rue Thubaneau, dans le 1er arrondissement de Marseille. Lors de leur interpellation, les forces de l’ordre ont retrouvé sur eux du ruban adhésif ainsi qu’une somme d’argent en espèces, correspondant probablement aux offrandes volées.

Selon les déclarations du prêtre de l’église Saint-Ferréol, les deux individus ne seraient pas à leur premier méfait. Ils seraient également impliqués dans un vol similaire commis dans l’église Saint-Charles, située à proximité, rue Grignan. Cette récidive suggère une certaine organisation et une connaissance des lieux, bien que les moyens employés restent sommaires.

Cette affaire n’est malheureusement pas isolée. En octobre dernier, deux autres individus avaient été placés en garde à vue pour des faits comparables à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, un des monuments les plus emblématiques de Marseille. À l’époque, les suspects avaient été accusés d’avoir volé des pièces déposées par les visiteurs, rappelant que même les sites les plus fréquentés ne sont pas à l’abri de tels actes.

Les vols d’offrandes dans les églises posent un double défi : celui de la sécurité des lieux de culte, souvent ouverts au public, et celui de la préservation des ressources financières indispensables à leur fonctionnement. Les autorités religieuses et les forces de l’ordre sont régulièrement confrontées à ce type de délit, qui nécessite une vigilance accrue et des mesures adaptées pour protéger ces espaces sacrés.