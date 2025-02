Afrique : ce pays cherche des alternatives après la suspension de l’USAID

Photo Unsplash

Le gouvernement de Trump a récemment ordonné un gel quasi total de l’aide étrangère américaine, affectant directement l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Cette décision a entraîné la fermeture du siège de l’agence à Washington, la mise en congé de nombreux employés et l’interruption soudaine de plusieurs programmes internationaux. Parmi les initiatives touchées figurent des interventions essentielles en matière de santé publique, notamment la distribution de médicaments antirétroviraux et les campagnes de prévention contre le VIH. Au Ghana, la suspension de ces financements crée un manque à combler pour le maintien des services de santé, alors que le pays intensifie ses efforts contre le paludisme et la mortalité maternelle et infantile.

Face à cette situation, le président John Mahama a chargé son ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, de mettre en place des solutions alternatives pour éviter la discontinuité des programmes vitaux. Le pays doit désormais faire face à un déficit estimé à 156 millions de dollars, dont 78,2 millions destinés aux soins de santé essentiels. Ce manque de financement menace des secteurs prioritaires tels que la planification familiale, la nutrition et la prévention des maladies infectieuses. La suspension de l’USAID risque notamment d’aggraver l’accès aux traitements et aux tests de dépistage du VIH, compromettant ainsi les progrès réalisés ces dernières années dans la lutte contre cette maladie. Pour contrer ces effets, le gouvernement ghanéen explore de nouveaux mécanismes de financement, envisage une réaffectation budgétaire et tente d’établir des partenariats avec d’autres bailleurs de fonds internationaux.

Depuis sa création, l’USAID joue un rôle clé dans l’aide humanitaire et le développement à travers le monde, bien que son action ait parfois été restreinte par des coupes budgétaires ou des tensions diplomatiques. Certaines administrations américaines ont tenté de réduire ces financements, arguant de la nécessité de prioriser les dépenses nationales ou d’imposer des conditions plus strictes aux pays bénéficiaires. Sous l’administration Trump, plusieurs programmes avaient déjà été remis en question.