Afrique : ces 10 pays africains sont les moins corrompus de 2024

La corruption est un phénomène qui entrave grandement les efforts de développement des nations. Il s’agit d’une véritable gangrène aux conséquences dévastatrices. En Afrique, les États font de leur mieux pour endiguer le phénomène de la corruption.

Dans un contexte où la corruption demeure un défi majeur sur le continent, certains pays parviennent néanmoins à tirer leur épingle du jeu en affichant des niveaux de transparence plus élevés. L’ONG Transparency International, à travers son Indice de perception de la corruption 2024, met en lumière les États du continent où la gouvernance repose sur des pratiques plus éthiques et une gestion publique plus rigoureuse.

Publicité

Sur les 54 pays africains évalués, seuls cinq dépassent la barre des 50 points sur 100, un seuil souvent considéré comme un indicateur de gouvernance relativement saine. Il s’agit des Seychelles, du Cap-Vert du Botswana, de Maurice, du Rwanda. Ces pays se démarquent grâce à des institutions judiciaires solides, des politiques de lutte contre la corruption rigoureuses et une culture de transparence bien ancrée.

À l’inverse, plusieurs pays africains restent englués dans des pratiques de détournement de fonds publics, de népotisme et de pots-de-vin, souvent exacerbées par des régimes autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs. L’absence de démocratie et de transparence favorise la corruption et entrave le développement économique et social. Bien que la lutte contre la corruption soit un combat de longue haleine, les performances des cinq pays de tête montrent qu’il est possible de bâtir des systèmes politiques et économiques plus éthiques et résilients.

L’Afrique dispose d’atouts considérables pour améliorer son indice de perception de la corruption : une jeunesse engagée, des technologies favorisant la transparence et une volonté croissante de changement. La publication du classement 2024 doit ainsi servir de levier pour encourager les réformes et inciter les États à renforcer la bonne gouvernance et l’intégrité publique. Plus qu’un enjeu politique, il s’agit d’une nécessité pour un développement durable et inclusif du continent. Découvrez ci-dessous le top 10 des nations africaines les moins corrompus avec leurs indices de perception de la corruption.