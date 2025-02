Afrique : près de 2 milliards $ bientôt investis dans la tech

Photo DR

L’essor de l’intelligence artificielle a fait basculer notre société moderne dans une autre dimension. Actuellement, toutes les grandes puissances mondiales se livrent une bataille sans merci pour investir en masse dans le secteur de la technologie. L’Afrique n’est pas en reste de ce processus.

Dans un monde de plus en plus dominé par le numérique, le Sénégal entend prendre le train de l’innovation et s’affirmer comme un leader technologique en Afrique. Avec le lancement de sa nouvelle stratégie digitale, baptisée « New Deal Technologique », le pays affiche une ambition claire : devenir un hub numérique régional et international d’ici 2034. Un projet d’envergure, dont l’investissement est évalué à 1105 milliards FCFA soit 1,7 milliard $ et qui pourrait transformer profondément l’économie et l’écosystème technologique sénégalais.

L’adoption de ce plan marque une évolution majeure dans la politique numérique du pays. Conscient du potentiel immense du digital pour la croissance économique, le Sénégal mise sur l’innovation, la formation et les infrastructures pour se positionner en pôle d’excellence technologique en Afrique de l’Ouest. Avec cette initiative, le Sénégal cherche à se positionner comme un carrefour numérique pour l’Afrique et au-delà. La stratégie « New Deal Technologique » ambitionne d’attirer les plus grands acteurs de la tech mondiale, tout en consolidant l’écosystème local.

Dakar est déjà perçue comme un centre névralgique pour les entreprises numériques et pourrait, à terme, rivaliser avec des métropoles africaines comme Nairobi, Lagos ou Le Cap. L’enjeu est également économique : en investissant massivement dans le numérique, le Sénégal espère stimuler la croissance, diversifier son économie et réduire sa dépendance aux industries traditionnelles.

Selon les projections, la mise en œuvre réussie du « New Deal Technologique » pourrait générer des milliers d’emplois directs et indirects, et attirer d’importants capitaux étrangers. Si les ambitions sont grandes, plusieurs défis restent à relever. La formation des talents, la cybersécurité, l’accès équitable à Internet et la mise en place de politiques incitatives pour les investisseurs seront des facteurs déterminants pour le succès de cette transformation numérique.