Assemblée nationale du Bénin : Les députés outillés sur cinq projets de loi lors d’un atelier

Yvon Détchenou (Photo Présidence)

Les députés de la neuvième législature en prélude à la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2025, ont bénéficié d’un séminaire d’imprégnation et d’appropriation de cinq projets de loi inscrits à l’ordre de ladite session.

Le séminaire en question est co-organisé par l’Assemblée nationale et le ministère de la justice. Les travaux en la matière, ont été ouverts le vendredi 21 Février 2025 par l’honorable Léon Basile Ahossi, 2ème vice-président de l’Assemblée nationale au nom du président Louis Gbèhounou Vlavonou en présence de Yvon Détchénou, ministre de la Justice sans ignorer le président de la commission des lois, le député Orden Alladatin. Il a été une opportunité pour le 2ème Vice-Président de l’Assemblée nationale après la minute de silence observé en mémoire de feu Yves Chabi Kouaro, ministre de l’Enseignement secondaire décédé au cours d’un accident de circulation ; de remercier le gouvernement pour cette initiative, laquelle vise selon lui, à élever le niveau de connaissance des parlementaires pour des débats objectifs lors de l’examen des lois en question. Cette rencontre à en croire ses propos, revêt d’une importance particulière étant donné qu’elle offre l’occasion aux membres de l’institution et les cadres compétents, d’approfondir leur niveau de compréhension des textes législatifs qui aideront à renforcer le système juridique et institutionnel au Bénin. Il ne manquera pas de faire allusion aux réformes envisagées et qui visent au regard du message délivré, à moderniser non seulement notre cadre législatif mais aussi à améliorer l’efficacité de notre justice pour une meilleure protection des droits des citoyens et de l’État. Mais avant cette allocution d’ouverture, le président Orden Alladatin de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux députés et leur rappeler que ce séminaire est organisé en prélude à la prochaine session extraordinaire demandée par le gouvernement afin de faciliter les travaux en commission et l’examen en plénière. Le ministre Yvon Détchénou de la Justice et de la législation, Garde des Sceaux ; n’a pas caché sa satisfaction au sujet de la collaboration entre le Législatif et l’Exécutif à travers son département ministériel pour un renforcement de l’arsenal juridique de l’Etat. Il a rassuré que cette rencontre permettra aux membres de l’institution parlementaire, de faire de très bonnes propositions au profit du système judiciaire. Les projets de loi objets du séminaire, portent entre autres sur l’organisation de la défense des intérêts de l’état devant les juridictions et la création de l’agence judiciaire de l’État sans perdre de vue les instruments clés pour mieux défendre les droits et engagements. A ces priorités, il faut intégrer la modification du code de procédure pénale afin de l’adapter aux évolutions du droit et aux exigences d’une justice plus rapide et équitable sans perdre de vue l’amélioration du statut des magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes dans un esprit garantissant un cadre juridique plus approprié à leurs missions. A été aussi au cœur des échanges, la loi-cadre sur la construction et l’habitation visant à moderniser le secteur et assurer un développement urbain harmonieux en fonction des normes adaptées sans oublier l’adhésion du Bénin au traité de Marrakech et l’engagement fort en faveur de l’accès des personnes aveugles et malvoyants aux œuvres littéraires et intellectuelles renforçant ainsi notre action en matière d’inclusion sociale.