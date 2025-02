Automobile au Maghreb: une importante unité de production en étude

Photo DR

Depuis plusieurs années, le secteur automobile du Maghreb se distingue par une évolution régulière portée par des investissements structurants et des partenariats internationaux. Les pays de la région, dont l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, ont développé des infrastructures industrielles robustes et des chaînes de production efficaces, favorisant ainsi l’émergence d’un pôle industriel compétitif. La capacité à intégrer des technologies modernes, notamment dans la fabrication de véhicules électriques, et à diversifier les modèles proposés témoigne d’une stratégie de développement orientée vers la création d’emplois et le renforcement économique. Cette dynamique rappelle la précision d’une partition musicale, où chaque phase contribue à l’harmonie d’un ensemble industriel en pleine transformation.

Dynamique régionale

Le développement du secteur automobile dans la région s’appuie sur une main-d’œuvre qualifiée et une volonté constante de modernisation des installations. Les investissements étrangers et locaux ont permis d’instaurer des normes de production reconnues internationalement, ce qui encourage la coopération entre acteurs industriels de différentes origines. Cette évolution technique et économique se traduit par la mise en place de projets innovants, capables de répondre aux exigences d’un marché en pleine mutation, tout en offrant des perspectives concrètes en matière d’emploi et de transfert de compétences.

Un projet ambitieux pour l’Algérie

Parmi les initiatives en cours, le projet porté par le groupe omanais Saud Bahwan suscite une attention particulière. Il prévoit un investissement de 400 millions de dollars pour la construction d’une usine Hyundai en Algérie, conçue selon les standards de la marque coréenne. Le déploiement, pensé sur trois ans, débutera fin 2026 avec le lancement d’un SUV et d’un véhicule utilitaire. En 2027, l’atelier accueillera la production d’une berline et d’un second utilitaire, avant d’introduire une citadine en 2028. La nouvelle installation comprendra une chaîne de production de châssis, un atelier de peinture et une section dédiée aux véhicules électriques, illustrant une approche méthodique semblable à une chorégraphie précise dans l’organisation de ses différentes phases. L’avancement du projet est en attente de l’accord du ministère de l’Industrie, étape décisive pour son opérationnalisation.

Investissements et retombées économiques

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement a recensé 743 dossiers, totalisant 889 milliards de dinars et prévoyant la création de près de 21 900 emplois. Parmi ces projets, onze bénéficient d’apports étrangers, répartis entre investissements directs et partenariats avec des acteurs locaux. D’autres secteurs industriels, tels que le cuir à Médéa, le textile à Relizane et la production d’articles scolaires à Bordj Bou Arreridj, voient également le jour, contribuant à diversifier l’économie du pays. Parallèlement, une réunion récente entre les responsables de l’AAPI et une délégation européenne a permis d’examiner les potentialités offertes par les zones économiques spéciales, mettant en lumière les opportunités concrètes de coopération et de développement.

La concrétisation de l’usine Hyundai représente une étape déterminante pour l’Algérie, en renforçant la capacité de la région à produire des véhicules modernes et en favorisant l’adoption de technologies avancées. Ce projet, articulé autour d’un calendrier précis et intégré à un plan d’investissements multiples, pourrait contribuer à une modernisation mesurée du tissu industriel et à une amélioration tangible du marché de l’emploi.