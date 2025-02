Maghreb: un géant américain prépare une entrée fracassante

Photo Reuters

Deuxième major pétrolière mondiale avec une capitalisation boursière de 290 milliards de dollars, Chevron intensifie ses efforts pour pénétrer le marché énergétique algérien. Le géant californien, reconnu pour sa présence dans plus de 180 pays et sa production quotidienne dépassant les deux millions de barils équivalent pétrole, dispose d’une expertise particulière dans l’exploitation des gisements complexes et le développement des ressources non conventionnelles. Cette expertise technique, couplée à une capacité d’investissement massive, positionne l’entreprise comme un partenaire stratégique pour le développement du secteur énergétique algérien.

Des négociations stratégiques pour l’avenir énergétique

Les discussions entre Joe Cook, Vice-Président chargé du Business Development chez Chevron, et Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, marquent une étape cruciale dans le rapprochement entre les deux entreprises. Les pourparlers se concentrent sur la mise en œuvre concrète du mémorandum d’entente signé en juin 2024, ciblant spécifiquement les zones d’Ahnat et Berkine. Ces régions, riches en hydrocarbures, représentent des atouts majeurs dans la stratégie de développement énergétique de l’Algérie. La détermination des équipes des deux sociétés à surmonter les obstacles techniques et administratifs témoigne de l’importance accordée à ce partenariat potentiel.

Les enjeux d’une alliance prometteuse

L’arrivée de Chevron en Algérie promet de transformer le paysage énergétique maghrébin. Pour Sonatrach, cette collaboration représente une opportunité d’accéder à des technologies de pointe et à des méthodes d’exploitation innovantes. Le soutien affiché par le PDG de Sonatrach au développement de ce partenariat révèle l’ambition de l’entreprise nationale de moderniser ses infrastructures et d’optimiser l’exploitation de ses ressources. La perspective d’un contrat d’exploitation mutuellement bénéfique laisse entrevoir des retombées économiques significatives pour l’économie algérienne, tout en offrant à Chevron un accès privilégié à l’un des marchés énergétiques les plus prometteurs d’Afrique du Nord.