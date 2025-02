Banque mondiale : le Bénin dans le top 10 des pays africains à bon taux de croissance en 2025 et 2026

© Photo DR

Au début de chaque année, les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (Fmi), mais aussi des institutions régionales comme la Banque africaine de développement (Bad) rendent public les prévisions des taux de croissance pour tous les Etats.

Selon les prévisions de la Banque Mondiale, 10 pays En Afrique dont le Bénin vont enregistrer un taux de croissance supérieur à 6% en 2025 et 2026. Par rapport aux prévisions établies au cours du second semestre de l’année dernière, les projections de croissance ont été légèrement revues à la hausse.

Publicité

Il s’agit du Bénin, 6,3% à 6,4% en 2025 et 6,3% en 2026, de la Côte d’Ivoire, 6,5% à 6,4% cette années et 6,3% en 2026, de l’Ethiopie, 6,1% à 7,1% d’ici 2026, de la Guinée 5,3% à 6,4% en 2026, de la Libye, 2,7% à 9,6% en 2025, puis 8,4% en 2026, de la Mauritanie, 6,5% à 7,8% cette année et 7,5% l’année prochaine, de l’Ouganda 6,0% à 10,8% d’ici 2026, du Rwanda 7,6% à 7,8% en 2025, du Sénégal 6,1% à 9,7% cette année et de la Zambie, 1,2% à 6,2% en 2026 et 6,6% en 2026.

Si pour certains pays ces performances sont une habitude, pour d’autres, elles sont le résultat du changement de la structure de leurs économies. Il faut dire que l’environnement est plus favorable, même si les incertitudes sont nombreuses avec la nouvelle année qui démarre sous l’ère «Trump II». Ces prévisions restent donc tributaires de nombreux facteurs endogènes et exogènes qui pourraient tout remettre en cause.

Seulement, si ces taux de croissance ont permis des améliorations, force est de constater qu’elles ne sont pas toujours synonyme d’amélioration significative des conditions de vie des populations. Le taux de croissance économique il faut le rappeler, est un indicateur utilisé pour mesurer la croissance de l’économie d’un pays d’une année sur l’autre. Il est défini par la formule suivante qui relie les produits intérieurs bruts (PIB) de l’année N et de l’année N-1. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)