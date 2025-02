Bénin : Adrien Houngbédji dénonce l’exclusion et plaide pour le retour des exilés

Lors de la cérémonie de présentation des vœux du Parti du Renouveau Démocratique (désormais UPR) ce dimanche 2 février, son leader historique, Adrien Houngbédji, a exprimé de vives inquiétudes sur la situation politique du Bénin. Il a notamment dénoncé les lois qu’il qualifie de « liberticides », ainsi que l’exclusion de certaines figures politiques, ayant conduit à des exils forcés et à l’incarcération de plusieurs opposants.

L’ancien président de l’Assemblée nationale a rappelé que, lors de la Conférence nationale de 1990, aucune vague d’exil ou d’emprisonnement n’avait suivi le changement de régime. Il a souligné qu’aujourd’hui, le contexte politique est différent et que les méthodes employées par le pouvoir en place contribuent à radicaliser l’opposition. « Si l’État de droit était respecté, si nous ne faisions pas de lois liberticides, personne ne serait contraint à l’exil, personne ne serait en prison pour des raisons politiques », a-t-il déclaré.

L’intervention d’Adrien Houngbédji fait écho à l’actualité récente, marquée par le verdict d’un procès ayant abouti à la condamnation de plusieurs personnalités proches de l’opposition. S’il n’a pas cité de noms, l’homme politique béninois a insisté sur la nécessité de rétablir un climat de dialogue politique inclusif. Il a plaidé pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés, affirmant que l’avenir du pays ne pouvait se construire dans la division.

« Mon combat a toujours été guidé par les principes de la démocratie, de la liberté et de l’État de droit. Nous devons nous asseoir sous l’arbre à palabres, discuter de nos divergences et trouver des solutions pour rassembler tous les enfants du Bénin », a-t-il conclu, appelant à un sursaut national pour restaurer l’harmonie politique et sociale.