Bénin : après Yayi, l’Up le Renouveau rend visite à Houngbédji

Après le passage de Boni Yayi et la cérémonie d’échange de vœux entre les militants de l’ancien parti PRD et Adrien Houngbédji, une délégation du parti Union progressiste le renouveau s’est rendu dans la matinée de ce lundi 3 février 2025 au domicile de l’ancien président de l’assemblée nationale. Conduite par son président, Joseph Djogbénou, et composée de Louis Vlavonou et de plusieurs députés du groupe parlementaire Up le Renouveau, la délégation était au domicile du président de l’ex-Prd pour lui présenter les vœux de nouvel an 2025. En début février et après que l’ancien président Boni Yayi y soit passé, on se demande si l’Up-r n’est pas dans une stratégie de rattrapage.

On se rappelle qu’au cours de la cérémonie d’échange de vœux avec ses militants et sympathisants, Adrien Houngbédji n’y ai pas allé de main morte pour dénoncer l’exclusion qui caractérise la gouvernance actuelle. Il a également souhaité le retour au pays des exilés, la libération des prisonniers politiques et l’organisation du dialogue national. Ce fut également l’occasion pour Adrien Houngbédji d’exposer les difficultés qui sont celles des militants Prd au sein de l’Up-r. La venue des responsables de l’Up-R après ces déclarations et la visite de Boni Yayi, donne l’impression d’une tentative de gestion interne des divergences.

Adrien Houngbédji ayant affiché clairement ce qu’est son rêve et ce que sont ces convictions depuis 1990, parfois en décalage avec la gouvernance de la Rupture, on peut s’interroger sur l’objectif de la démarche de Joseph Djogbénou et de son entourage. Cherchaient-ils à apaiser un ancien président de l’Assemblée nationale visiblement mécontent au sein de la majorité présidentielle ? Quoi qu’il en soit, l’affaire ne fait que commencer. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)