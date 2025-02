Bénin : Armand Dètondji placé sous mandat de dépôt

Armand Dètondji, directeur départemental du Cadre de vie de l’Atlantique, a été placé sous mandat de dépôt le jeudi 6 février 2025, d’après les informations rapportées par Bip Radio. Interpellé et placé en garde à vue depuis environ une semaine, le directeur départemental du Cadre de vie de l’Atlantique, Armand Dètondji, a été présenté au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Metonou.

À la suite de son audition, il a été placé sous mandat de dépôt, le jeudi 6 février 2025, pour faux et corruption dans l’attribution de marchés publics. Son procès est prévu pour le mois prochain. D’après l’article I30, de loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics, tout contrat obtenu ou renouvelé ou moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés, est nul.

L’article 128 de cette même loi précise que les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que de tout agent de I ‘administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, convaincus d’atteinte à Ia réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par Ia présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique.