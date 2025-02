Bénin : Ayadji répond à Mitokpè sur le coût du Boulevard de la Marina

Jacques Ayadji (Photo : Présidence de la République)

Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a récemment réagi aux critiques formulées par Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti d’opposition « Les Démocrates », au sujet du coût de réalisation du Boulevard de la Marina à Cotonou.

Lors d’une sortie médiatique, Jacques Ayadji a exprimé son étonnement face aux propos de Guy Mitokpè, qui avait déclaré que la réalisation de 5,7 kilomètres de route aurait coûté 35 milliards FCFA. Selon le ministre conseiller, de telles affirmations traduisent une méconnaissance des règles fondamentales en matière de gestion des marchés publics. Jacques Ayadji a précisé que le Boulevard de la Marina présente des caractéristiques variées, avec des sections comprenant des voies de deux fois deux, deux fois trois et deux fois quatre voies, adaptées à différents volumes de circulation. Il a détaillé les spécifications techniques, expliquant que ces configurations permettent la circulation de plusieurs véhicules côte à côte, dans les deux sens.

Publicité

Sur le plan financier, Jacques Ayadji a corrigé le chiffre avancé par l’opposition. Selon lui, le coût total de la réalisation s’élève à un peu plus de 37 milliards FCFA, toutes taxes comprises (TTC). Il a ajouté qu’une partie de ce montant, notamment 18 % de TVA, 1 % pour l’enregistrement et 0,5 % de taxes sur les marchés publics, a été reversée aux caisses de l’État. Ainsi, le coût net hors taxes s’élève à 30,38 milliards FCFA. Le ministre a également indiqué que des paiements ont été effectués pour le suivi et le contrôle des travaux : 1,12 milliard FCFA pour le cabinet de suivi et 98,55 millions FCFA pour l’audit du projet. Il a conclu en précisant que le coût réel des routes évoquées, incluant près de 20 kilomètres au total, était de l’ordre de 29 milliards FCFA, bien inférieur aux chiffres avancés par l’opposition.