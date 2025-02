Bénin : Boko et Homeky ne feront pas appel de leur condamnation

Montage : LNT

L’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex-ministre des Sports Oswald Homeky ont décidé de ne pas contester leur condamnation à 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l’État. Cette peine, prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le 30 janvier 2025, marque une étape importante dans une affaire qui a fortement captivé l’opinion publique.

Le délai légal pour interjeter appel ayant expiré le vendredi 14 février, la décision des deux condamnés de ne pas exercer ce recours judiciaire a été confirmée par l’un de leurs avocats. Cette information, relayée par Bip Radio, a suscité une onde de choc parmi les observateurs de ce procès très médiatisé.

Un Verdict Marquant et des Conséquences Lourdes

La Cour de justice a rendu des décisions cruciales dans cette affaire impliquant également Rock Nieri. L’une des mesures notables concerne la saisie du compte NSIA ouvert en Côte d’Ivoire au profit du colonel Tévoédjè. En outre, les condamnés devront solidairement verser 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l’État béninois.

L’audience, après une longue suspension, a abouti à des décisions variées. Si Sanissou Ganiou, Gbaguidi Corneille et Adjigbékoun Hugues Créppin ont bénéficié d’un acquittement, Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri ont été reconnus coupables de corruption d’agent public. Oswald Homeky a également été condamné pour usage de faux certificat. La Cour a condamné Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri à 20 ans de prison et au paiement d’une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Par ailleurs, une somme de 1,5 milliard de francs CFA et un véhicule 4×4 ont été confisqués au profit de l’État béninois.