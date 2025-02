Bénin : Bruno Amoussou appelle les leaders de l’Upr à la vigilance

Amoussou Bruno

Une délégation du parti Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) s’est rendue au domicile de l’ancien président du parti, Bruno Amoussou, pour présenter ses vœux du Nouvel An aux figures historiques de la formation politique. Antoine Idji Kolawolé, Mathurin Nago, Abraham Zinzindohoué et Pascal Iréné Koupaki étaient également présents à cette rencontre placée sous le signe de la continuité et de la cohésion au sein du parti.

Lors de son intervention, Bruno Amoussou a salué cette initiative selon Le Matinal, la qualifiant de symbole de la transmission entre les générations : « Cette démarche montre le progrès que nous réalisons dans la convivialité, qui a été notre ligne directrice depuis le début. Petit à petit, l’Union Progressiste le Renouveau s’implante dans le paysage politique de notre pays et devient une référence. » Il a également exprimé sa fierté de voir ce projet politique se concrétiser sous ses yeux.

Toutefois, l’ancien président du parti a appelé à la vigilance, en raison du contexte préélectoral qui s’annonce. « 2025 est l’année de ‘sources sûres’. Lorsque les mandats approchent de leur terme, les informations, vraies ou fausses, circulent abondamment et sont présentées comme crédibles. Nous sommes donc entrés dans une période où la vigilance est un impératif », a-t-il prévenu.

Bruno Amoussou a exhorté les dirigeants actuels de l’UP le Renouveau à rester concentrés sur leur mission, à bâtir une stratégie solide et à éviter toute distraction qui pourrait nuire à la dynamique du parti. Une mise en garde qui prend tout son sens à l’approche des prochaines échéances électorales, où les manœuvres politiques et les débats internes risquent de s’intensifier.