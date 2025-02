Bénin : décès du Préfet Firmin Kouton

Firmin Kouthon, Préfet du Zou. Photo : DR

Le Bénin perd une nouvelle figure de son administration. Moins d’une semaine après la disparition de l’ancien ministre Kouaro Yves Chabi, le préfet du Zou, Aimé Firmin Kouton, s’est éteint ce mardi 25 février 2025. Son décès, survenu à Cotonou, a surpris plus d’un. Selon l’un de ses collaborateurs à en croire Bip radio, il aurait succombé à une crise, bien que les circonstances exactes ne soient pas encore officiellement précisées.

Administrateur chevronné, Aimé Firmin Kouton était à la tête du département du Zou depuis 2016, année de sa nomination, gérant avec rigueur et engagement les dossiers de cette région du pays. Son action a été marquée par une gestion axée sur le développement local et le respect des directives gouvernementales en matière de gouvernance territoriale. Il a joué un rôle essentiel dans l’application des politiques publiques au sein du département, collaborant étroitement avec les autorités locales et les différents acteurs institutionnels.

Publicité

La disparition de Firmin Kouton intervient dans un contexte où le pays vient d’être endeuillé par la perte du ministre Kouaro Yves Chabi qui recevra un hommage national à titre posthume samedi prochain. Son départ laisse un vide au sein de l’administration territoriale. Plus d’informations dans les prochaines heures. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)