Bénin: des juristes demandent à la cour de rejeter la requête de Christian Lagnidé

La requête déposée par l’ancien ministre Christian Enock Lagnidé devant la Cour constitutionnelle ne devrait pas être recevable. C’est ce que pensent certains juristes béninois. Ces derniers viennent en effet de saisir la haute juridiction pour contester la recevabilité de cette démarche sur le plan juridique.

Un groupe de juristes, dirigé par Landry Angelo Adélakoun, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, estimant que la requête de Christian Lagnidé est dénuée de tout fondement. Selon ces juristes, le requérant n’aurait pas la légitimité nécessaire pour solliciter l’avis de la Cour sur des questions aussi sensibles que l’existence d’une nouvelle République et l’éligibilité du président Patrice Talon en 2026.

Publicité

Leur recours contre la requête de l’ancien ministre et ancien directeur de la télévision Lc2, s’appuient sur les textes régissant le fonctionnement de la Cour, qui définissent les catégories de requérants habilités à saisir l’institution pour une demande d’interprétation ou d’avis.

En effet, Christian Lagnidé a introduit une requête le 27 janvier dernier, cherchant à savoir si la révision constitutionnelle de 2019 avait entraîné l’entrée du Bénin dans une nouvelle République et si, par conséquent, le président Patrice Talon pouvait briguer un autre mandat en 2026. Cette initiative a immédiatement relancé le débat sur une éventuelle candidature du chef de l’État, malgré les déclarations répétées de ce dernier contre tout intérêt pour un troisième mandat. C’est donc en réponse à cette requête que le recours déposé par les juristes intervient. Il a pour objectif de bloquer la procédure, remettant en cause la légitimité de l’auteur de la requête.

On se rappelle qu’au cours de sa dernière séance, la cour constitutionnelle avait renvoyé l’examen de la requête de Christian Lagnidé au 06 février prochain. Avec ce recours de Landry Adélakoun et ses camarades, la Cour constitutionnelle devra trancher dans les prochains jours, non seulement la demande de Christian Lagnidé, mais aussi la validité de la contestation portée contre sa requête. Cette affaire, qui intervient à moins de deux ans de la présidentielle de 2026, est suivie de près par les acteurs politiques et l’opinion publique.