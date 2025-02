Bénin : Désactivation des numéros de téléphone non mis à jour dès le 30 avril

Photo d'illustration - unsplash

Les autorités béninoises ont fixé au 30 mars 2025 la date limite pour la mise à jour des informations d’identification des abonnés de téléphonie mobile. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à garantir une meilleure gestion des services téléphoniques dans le pays. L’information a en effet été rapportée par une décision rendue publique ce 19 février par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep).

Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de s’assurer que les données personnelles de leurs clients sont exactes et à jour. Les abonnés sont donc invités à vérifier et, si nécessaire, à actualiser leurs informations auprès de leurs fournisseurs de services avant la date butoir. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour améliorer la fiabilité des services de télécommunication et lutter contre les activités frauduleuses liées à l’utilisation des téléphones mobiles.

Les abonnés qui ne se conformeront pas à cette exigence pourraient faire face à des restrictions ou à une suspension de leurs services téléphoniques. Ainsi, dès le 30 avril 2025, les abonnés qui ne se seraient pas soumis à cette exigence pourraient être désactivés. Il est donc crucial pour tous les utilisateurs de téléphonie mobile au Bénin de procéder à cette mise à jour dans les délais impartis.

Pour faciliter ce processus, les opérateurs ont mis en place des plateformes en ligne et des points de service dédiés où les clients peuvent rapidement et facilement mettre à jour leurs informations. Les abonnés sont encouragés à profiter de ces ressources pour s’assurer que leurs données sont correctes et complètes. La date limite du 30 avril 2025 approche rapidement.