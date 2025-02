Bénin – Élections 2026 : La FCBE vise 30% des voix pour un retour en force

À l’approche des élections générales de 2026, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) affiche de grandes ambitions. Le parti d’opposition vise à recueillir au moins 30% des suffrages exprimés, selon les déclarations de son Secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè.

Le samedi 15 février 2025, lors de l’ouverture de la première session ordinaire du Bureau exécutif national pour l’année en cours, Paul Hounkpè a affirmé que la FCBE entend surpasser le seuil des 20% requis par le Code électoral pour accéder au partage des sièges. « Nous devons nous fixer des objectifs élevés, comme les archers qui visent loin pour toucher leur cible. Tout ce que nous entreprenons doit nous permettre non seulement d’atteindre, mais de dépasser 20%, même sans alliances », a-t-il souligné.

Publicité

Le Code électoral béninois impose en effet un seuil de 20% par circonscription électorale pour qu’un parti puisse prétendre à une répartition des sièges dans le cadre des élections législatives et communales. Jusqu’ici, aucune formation politique n’a réussi à franchir cette barre lors des scrutins précédents. Revenant sur les législatives de 2023, Paul Hounkpè a qualifié ce revers d’« accident de parcours » et a attribué cet échec à plusieurs facteurs. Il a notamment évoqué l’absence d’alliances et les restrictions rencontrées par le parti. « En 2020, nous avons participé aux élections sans pouvoir utiliser certains symboles et images. Nous avons toujours agi en toute indépendance, sans être soumis à qui que ce soit », a-t-il précisé.