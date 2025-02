Bénin : La Cedeao appuie la formation professionnelle des jeunes en agriculture

Photo: DR

Le centre Songhaï de Porto-Novo bénéficie de 586 millions FCFA (936 000 dollars américains) pour accompagner la formation de 3 850 jeunes béninois, dont 40 % de femmes. C’est une subvention de la commission de la Cedeao qui a alloué 1,4 milliard FCFA (2,238 millions de dollars américains) à dix centres de recherche agricole et cinq centres d’agroécologie et de production biologique de la région.

Cette subvention servira à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans les filières agricoles, agro-sylvo-pastorales et halieutiques, d’améliorer la qualité des formations, d’accroître l’accès aux ressources et de renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs agricoles.

Au cours de la cérémonie de remise du chèque qui a eu lieu à Porto-Novo, le commissaire aux affaires économiques et à l’agriculture, Massandjé Touré-Litse, représentant le président de la commission de la Cedeao, a sensibilisé les jeunes bénéficiaires des retombées de cette subvention sur la stratégie régionale pour l’emploi des jeunes et l’insertion professionnelle dans l’agriculture.

L’agriculture et le développement rural constituent des enjeux majeurs en Afrique de l’Ouest en terme de poids économique, d’emploi et de source de revenu, de sécurité alimentaire, de fourniture de devises, d’aménagement du territoire, de valorisation des ressources naturelles et d’intégration régionale. En effet, le secteur agricole contribue pour environ 35 % à la formation du produit intérieur brut régional. Les exportations de produits agricoles représentent 15,3 % des exportations totales de biens et services de la région. Le secteur agricole constitue le principal pourvoyeur d’emplois de la région ouest africaine. En effet, 60% des citoyens ouest-africains vivent en milieu rural et tirent l’essentiel de leurs ressources des activités agricoles. Au Bénin, l’agriculture génère environ 70% de l’emploi et 30% du PIB, mais elle est tributaire des précipitations et vulnérable aux changements climatiques.