Bénin : la Cedeao préoccupée par la transparence des élections générales de 2026 

Dans la perspective des élections générales de 2026, la commission électorale nationale autonome (Céna) et la commission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) se sont rencontrées à Cotonou, mardi 25 février 2025, pour échanger sur l’état d’avancement des préparatifs et les formes de soutien que l’organisation régionale pourrait apporter au Bénin dans ce cadre.

Pour Sacca Lafia, président de la Céna, et Amadou Diongue, représentant résident de la Cedeao au Bénin, cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de consolidation du processus démocratique au Bénin, à l’approche des élections générales de 2026. Au cours de la séance de travail qu’ont tenu les deux institutions, le président de la Céna a rassuré l’opinion et fait un inventaire de tout ce que son institution met en œuvre pour garantir un scrutin pacifique, inclusif et crédible, avec un accent particulier sur la logistique et la mobilisation des ressources nécessaires.

De son côté, le représentant de la Cedeao, Amadou Diongue, a salué les efforts déjà faits, mis l’accent sur l’importance de la formation des agents électoraux. Il a rappelé que la bonne préparation des personnels en charge des opérations de vote constitue une piste essentielle pour assurer la transparence et la fiabilité du processus. Il a par ailleurs évoqué l’apport du numérique dans l’optimisation du processus électoral et souligné que les outils technologiques pouvaient jouer un rôle clé dans le renforcement de la transparence et de la confiance du public envers les résultats du scrutin. Ces échanges ont mis en lumière les principales difficultés et permis de définir des stratégies pour y faire face dans une collaboration réciproque entre les deux institutions.