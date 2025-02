Bénin: la date d’inhumation du ministre Kouaro Yves Chabi connue (hommage national prévu)

Photo : MESFTP

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a perdu la vie dans un accident de la route alors qu’il se rendait à Parakou. Ce drame, survenu jeudi dernier, a profondément marqué l’opinion publique. Désormais, la date de son inhumation est fixée.

Les obsèques auront lieu le samedi 1er mars 2025 à Parakou. Avant l’inhumation, une cérémonie d’hommage officiel sera organisée en son honneur au stade omnisport de la ville informe nos confrères de Le Matinal. Cette cérémonie, qui rassemblera plusieurs personnalités, verra la présence du président de la République, Patrice Talon. L’occasion permettra de saluer la mémoire de l’ancien ministre et son engagement au service du pays.

Après cet hommage national, Kouaro Yves Chabi sera inhumé dans la stricte intimité familiale. La ville de Parakou, où il a tragiquement trouvé la mort, sera également le lieu de son dernier repos. Pour rappel, le gouvernement du Bénin a présenté les condoléances à la famille et à toute la nation à travers un communiqué rendu public dans la journée d'hier. Plusieurs partis, dont Les Démocrates, la FCBE et l'UP-R Le Renouveau, ont exprimé leur tristesse et leur consternation devant cet événement tragique.