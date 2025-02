Bénin : la durée de validité du CIP passera à cinq ans

Aristide Adjjinacou. Photo : Présidence de la République

Le gouvernement béninois a décidé d’allonger la durée de validité du Certificat d’Identification Personnelle (CIP), qui passera de deux à cinq ans. Cette mesure a été annoncée par Aristide Adjinacou Gnahoui, Directeur Général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), lors d’une réunion du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination du Mono (CDCC) à Lokossa.

Une réforme pour simplifier les démarches administratives

Cette décision résulte d’une analyse approfondie de la pertinence de la durée actuelle du CIP. « Nous avons évalué la situation et nous nous sommes interrogés : pourquoi seulement deux ans ? », a expliqué le Directeur Général de l’ANIP. En prolongeant la validité du document, les autorités visent à simplifier les formalités administratives et à réduire la fréquence des renouvellements pour les citoyens.

Un service plus accessible aux citoyens

L’ANIP entend rapprocher ses services des populations et renforcer l’accessibilité de ses prestations. Pour ce faire, un centre d’appel a été mis en place avec un numéro vert gratuit (7054), fonctionnant en plus de dix langues locales. Un canal de communication par mail (serviceclient@anip.bj) est également disponible afin de fluidifier les échanges et accélérer le traitement des demandes administratives. Dans un contexte de numérisation croissante des services publics, l’ANIP travaille à moderniser la gestion de l’identité des citoyens à travers des plateformes en ligne. Cette initiative vise à réduire les délais d’attente et à offrir des solutions plus efficaces aux usagers.