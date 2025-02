Bénin : L’aide de l’Etat à la presse, bientôt une réalité

Le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication Haac du Bénin Edouard Loko a procédé ce jeudi 27 février 2025, à l’ouverture des travaux de la première session ordinaire de l’institution au titre de l’année 2025. C’était en présence des conseillers de la Haac, des responsables d’associations de professionnels des médias, ainsi que des responsables des services publics.

A l’occasion, le président de la Haac a livré d’importantes informations relatives notamment à l’aide de l’Etat à la presse, aux mesures qui seront prises pour la régularisation de la situation des médias en ligne non conformes et aux fréquences radio et audiovisuelles mal attribuées ou non utilisées qui seront bientôt réattribuées.

Publicité

Dans son mot d’ouverture, le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Edouard Loko évoquant le dossier de l’aide de l’État à la presse privée, une promesse attendue depuis plusieurs années déclare : « Cela fait entre huit et neuf ans que nous attendons cette aide, mais soyez rassurés, elle est en bonne voie. Le principe est acquis. Patientez encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Cette aide nous permet d’interagir, vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation et nous aussi de régler d’autres problèmes de la profession ».

Edouard Loko a rappelé à cette même occasion l’obligation, en vigueur depuis quelques années, pour les responsables des médias de conclure une convention avec la Haac avant de commencer toute publication en ligne. Ce point concerne notamment les médias en ligne qui exercent actuellement en toute illégalité au Bénin. Le président de la Haac a reconnu les lenteurs de l’institution dans l’application des lois y afférentes, mais a assuré que des mesures concrètes seront prises durant cette session pour permettre aux médias non conformes de régulariser leur situation au plus tôt. Les conventions arrivées à terme seront également renouvelées a rassuré le président Edouard Loko.

La troisième annonce importante concerne les fréquences radio et audiovisuel mal attribuées ou inutilisées. Pour le président, ces fréquences seront réattribuées lors de cette session qui se penchera également sur plusieurs autres sujets non moins importants.

Saisissant cette occasion, le président de la Haac a clarifié la rumeur selon laquelle il aurait exigé un second véhicule de fonction. Pour Edouard Loko, il n’en est absolument rien et l’auteur de ces publications sera appeler à s’expliquer publiquement.