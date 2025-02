Bénin : L’Ambassade d’Allemagne alerte sur une arnaque

L’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne à Cotonou met en garde contre une fausse annonce actuellement diffusée sur les réseaux sociaux. Cette publication prétend offrir un stage au sein de l’Ambassade, accompagné d’une formation en Allemagne avec une prise en charge complète des frais. Or, il s’agit d’une information mensongère qui ne provient pas des canaux officiels de la représentation diplomatique.

Dans un communiqué, l’Ambassade rappelle que toutes les opportunités d’emploi, de stage ou de formation qu’elle propose sont exclusivement publiées sur ses plateformes officielles, à savoir son site web et ses comptes Facebook et Instagram. Elle invite donc le public à se méfier des fausses annonces et à vérifier systématiquement toute information en consultant ses canaux institutionnels.

Par ailleurs, l’Ambassade d’Allemagne insiste sur le fait qu’elle ne réclame jamais de paiement pour des offres d’emploi ou de stage. Toute sollicitation financière en lien avec une prétendue opportunité est un signe d’arnaque. Les personnes ayant des doutes sur une annonce liée à des formations ou à l’obtention d’un visa pour l’Allemagne sont invitées à contacter directement ses services pour éviter toute tentative de fraude.