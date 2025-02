Bénin : L’Ambassadeur d’Allemagne au cabinet d’Edouard Loko

Dr Stefan Buchwald au cours d'une visite à la GDIZ. Photo : @AmbAllBenin sur X

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, M. Edouard Loko, a reçu en audience ce mercredi 5 février 2025 Son Excellence Monsieur Stefan Buchwald, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine des médias.

Nommé à la tête de la représentation diplomatique allemande au Bénin en 2023, l’Ambassadeur Stefan Buchwald a tenu à effectuer cette visite de courtoisie auprès du Président de la HAAC afin de mieux connaître l’institution et d’échanger sur les perspectives de coopération. L’entretien a permis aux deux personnalités d’évaluer l’état des relations entre leurs institutions respectives et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont souligné l’importance de poursuivre le dialogue et de mettre en place des actions concrètes en faveur du développement du secteur médiatique béninois. La coopération entre l’Allemagne et le Bénin dans ce domaine s’avère essentielle pour le renforcement de la liberté de la presse et l’accompagnement des professionnels des médias.

Une volonté de coopération affirmée

À sa sortie d’audience, l’Ambassadeur allemand s’est exprimé sur l’objectif de cette visite : « Je suis au Bénin depuis août 2023 et je n’avais pas encore eu l’occasion de rencontrer le Président de la HAAC. Je me suis dit qu’il était grand temps de le voir. Comme notre ambassade collabore étroitement avec des journalistes et les médias en général, il était important pour moi d’échanger avec l’organe régulateur du secteur. Cette rencontre nous a permis d’apprendre à nous connaître personnellement et de discuter des possibilités de collaboration. Nous avons constaté qu’il y avait déjà une coopération solide entre le Bénin et l’Allemagne dans le passé et j’espère que nous pourrons la renforcer davantage. »