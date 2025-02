Bénin : L’Ambassadeur d’Allemagne en visite officielle à Parakou

Dr Stefan Buchwald au cours d'une visite à la GDIZ. Photo : @AmbAllBenin sur X

Parakou a récemment accueilli l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin, Dr. Stefan Buchwald, dans le cadre d’une visite de travail visant à renforcer la coopération bilatérale. Son séjour a été marqué par plusieurs rencontres stratégiques et visites d’infrastructures essentielles dans la ville de Kobourou.

Dès son arrivée, le diplomate allemand a été reçu en audience par le Maire de Parakou. Cette rencontre a permis d’échanger sur les possibilités d’intensifier la coopération entre l’Allemagne et la ville béninoise. Parmi les thèmes abordés figuraient notamment le jumelage entre villes, les questions d’assainissement et d’autres domaines de développement.

Publicité

Visite au Deuxième Bataillon Inter-armes de Parakou

Le diplomate s’est ensuite rendu au camp du Deuxième Bataillon Inter-armes de Parakou, où il a échangé avec les responsables de l’opération Mirador. Lors de cette visite, il a assisté à une présentation sur les différents théâtres d’intervention et a inauguré une armurerie modernisée. Cette réalisation est le fruit d’une coopération fructueuse entre plusieurs entités. L’Allemagne a réitéré son engagement à soutenir les Forces Armées Béninoises, notamment en 2025, avec des dotations en matériel et des formations pour les officiers.

Poursuivant son périple, l’Ambassadeur a également visité l’Université de Parakou. Là, il a rencontré les responsables rectoraux afin de discuter du renforcement des relations académiques entre les institutions d’enseignement supérieur allemandes et béninoises. L’échange a notamment porté sur les coopérations en cours et les perspectives de partenariat. Un moment fort de cette visite a été une discussion en germanistique sur le système électoral allemand et les prochaines élections fédérales.

Soutien au développement sportif et médiatique

L’Ambassadeur s’est ensuite rendu à l’Académie Kabongo Sports de Parakou-Kandi, une structure bénéficiant du soutien de plusieurs associations sociales allemandes. Il a pris connaissance des besoins de l’académie et, bien que le ministère allemand des Affaires étrangères ne dispose pas d’un budget spécifique pour le sport, il a offert des équipements sportifs en guise de soutien.

Sa tournée s’est achevée par une visite à la direction de Radio Parakou, illustrant ainsi l’intérêt de l’Allemagne pour les médias et la communication locale. Cette visite de l’Ambassadeur Dr. Stefan Buchwald à Parakou témoigne de la vitalité des relations entre l’Allemagne et le Bénin. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines, allant de la sécurité à l’éducation, en passant par le développement local et le sport.