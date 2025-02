Bénin : Lancement imminent de la commercialisation des logements sociaux de Ouèdo

Logement sociaux cité de Ouèdo. Photo : DR

La semaine prochaine, le gouvernement béninois entamera la commercialisation des 20.000 logements sociaux érigés dans la Nouvelle Cité de Ouèdo, située à Abomey-Calavi sur une superficie de 235 hectares. L’information a en effet été rapportée par 24heures au Bénin. Conçus pour répondre aux besoins variés des futurs résidents, ces logements se déclinent en plusieurs configurations, offrant un cadre de vie moderne et fonctionnel.

Des logements diversifiés et adaptés

Les futurs habitants auront le choix entre différentes typologies de logements. Parmi les options disponibles :

L’appartement A (86,30 m²) comprenant un salon-salle à manger de 22,95 m², trois chambres et deux salles d’eau ;

(86,30 m²) comprenant un salon-salle à manger de 22,95 m², trois chambres et deux salles d’eau ; L’appartement B (91,17 m²), plus spacieux, avec trois chambres, un balcon de 4,68 m² et une cuisine optimisée ;

(91,17 m²), plus spacieux, avec trois chambres, un balcon de 4,68 m² et une cuisine optimisée ; Les appartements C2 et C3 (84 m²), disposant d’un salon-salle à manger de 24,89 m² ;

(84 m²), disposant d’un salon-salle à manger de 24,89 m² ; Les Villas E (102,65 m²) avec quatre chambres, dont une chambre de service, et une grande salle d’eau principale de 6,53 m² ;

(102,65 m²) avec quatre chambres, dont une chambre de service, et une grande salle d’eau principale de 6,53 m² ; Les Villas sociales D (71,5 m²) proposant trois chambres.

Modalités d’acquisition : accessibilité et flexibilité

Deux formules sont mises en place pour permettre aux citoyens d’accéder à ces logements :

La location-accession , qui offre la possibilité de devenir progressivement propriétaire en payant un loyer mensuel sur une période de 17 à 25 ans selon le type de logement ;

, qui offre la possibilité de devenir progressivement propriétaire en payant un loyer mensuel sur une période de 17 à 25 ans selon le type de logement ; L’achat direct ou par crédit bancaire, permettant une acquisition immédiate.

Ces solutions visent à faciliter l’accès au logement pour toutes les catégories de travailleurs.

Un cadre de vie moderne et équipé

La Nouvelle Cité de Ouèdo a été conçue pour offrir un cadre de vie confortable et fonctionnel. En plus d’une architecture moderne intégrant un éclairage naturel optimal et une bonne ventilation, la cité dispose de plusieurs infrastructures de proximité :