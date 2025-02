Bénin : Les médias adoptent un nouveau code de déontologie  

Photo d'illustration Pixabay

De 26 articles, le nouveau code de déontologie et d’éthique des médias du Bénin passe désormais à 33 articles composés de 25 droits et 8 devoirs. Il est doté d’un petit glossaire pour clarifier la sémantique de certains usages journalistiques et juridiques et comporte 12 directives qui viennent appuyer et canaliser certaines pratiques courantes au sein de la profession.

Adopté depuis 1999, le code de déontologie et d’éthique dans les médias (ancienne appellation) a été éprouvé par le temps, surtout avec l’arrivée des nouveaux médias qui ont envahi le monde. Il était alors nécessaire pour l’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias Odem, de s’adapter aux nouvelles réalités. C’est le but dans lequel la révision du code a été initiée. Le document qui en est sorti a été présenté aux acteurs du secteur, ce vendredi 28 février 2025, à la maison des médias Thomas Mégnassan de Cotonou.

Étaient présents à cette occasion, les professionnels des médias, les membres des associations faîtières de la presse béninoise, les membres de la société civile, les représentants de la HAAC, les représentants des forces de défense et de la sécurité et les journalistes. Pour Brice Ogoubiyi, vice-président du conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (Cnpa), du Bénin, « la mise en place du nouveau code a suivi une démarche participative, rigoureuse, impliquant toutes les générations de journaliste du Bénin et même quelques-uns de la diaspora qui ont apporté leur grain à la sauce commune ».

Cette relecture qui a bénéficié de l’appui de l’Union européenne (Ue) à travers le projet MEDIA B conduit par un consortium d’Ong composé de WeWorld, FeRCAB, OMP et Educ’Action, est actée par la décision DAS N°2025-001/AS du 21 février 2025 portant actualisation du Code de déontologie et d’éthique des médias au Bénin, lue, à l’occasion par Zackiath Latoundji, présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (Upmb).