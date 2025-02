Bénin : l’ODEM échange avec la cour constitutionnelle sur les élections de 2026

D5-Presidence benin

Le président de la Cour constitutionnelle, le Pr Cossi Dorothé Sossa, a reçu en audience vendredi 21 février 2025 une délégation de l’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias, (Odem). L’objectif de cette rencontre est de renforcer l’implication des médias dans la couverture des élections générales de 2026.

Conscient du rôle clé des médias dans un processus démocratique transparent, l’Odem s’est engagé à collaborer étroitement avec la Cour constitutionnelle pour promouvoir une couverture électorale conforme aux normes déontologiques et respectueuse de l’éthique journalistique.

La démarche de l’observatoire de l’éthique et de déontologie intègre la formation et le renforcement des capacités des professionnels des médias sur les lois électorales actuellement en vigueur au Bénin. Les échanges avec le président de la cour constitutionnelle ont tourné autour d’une information équilibrée et fiable en période électorale.

Puisqu’il s’agit d’une période sensible, un accent particulier a été mis au cours des échanges, sur l’importance d’une information rigoureuse et impartiale, essentielle pour préserver la confiance du public dans les institutions et éviter les dérives nuisibles au processus électoral et par ricochet à la paix et la cohésion sociale dans le pays. Pour le président de l’Odem, il y va de la crédibilité des médias béninois et de leurs animateurs.