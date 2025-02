Bénin : L’UP Le Renouveau en action de grâce pour la paix

Djogbenou (Photo DR)

En prélude à la commémoration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la Nation, l’Union Progressiste Le Renouveau a organisé une messe d’action de grâce, ce samedi 15 février 2025, à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Militants, sympathisants et responsables du parti se sont rassemblés pour prier en faveur de la paix et de la cohésion nationale.

Cette célébration spirituelle, marquant l’ouverture d’une série de manifestations religieuses, s’est tenue en un lieu hautement symbolique. En effet, la cathédrale abrite la sépulture de Monseigneur Isidore de Souza, figure emblématique de la Conférence nationale et président de son présidium. Un hommage particulier lui a été rendu pour son rôle déterminant dans l’avènement du renouveau démocratique au Bénin.

Un hommage à Monseigneur Isidore de Souza

A l’issue de cette célébration, Orden Alladatin, membre du Bureau Exécutif National de l’UP Le Renouveau, a insisté sur la nécessité de perpétuer les idéaux de la Conférence nationale. « Il était important pour nous de venir ici à l’église Notre-Dame pour célébrer cette mémoire, vu le rôle essentiel qu’a joué Monseigneur Isidore de Souza dans la conduite et les résultats de la Conférence nationale. Il disait : « Ayez la tête froide et le cœur chaud ». Nous demandons aux Béninois de continuer à bâtir le pays dans la paix », a-t-il déclaré.

Un appel à la construction de la paix

Le Père Maurice Hounmènou, curé de la cathédrale et officiant de la messe, a souligné l’importance de l’engagement spirituel pour la consolidation de la paix. Pour lui, dire merci au Seigneur pour ce pays qu’il nous a donné, pour tout ce que nous faisons afin qu’il grandisse et revendique cette nouvelle paix, est une démarche essentielle. « La paix est la conjonction entre ce que nous produisons et ce qui est produit en nous par la grâce du Seigneur », a-t-il affirmé.

Le prêtre a également mis en avant la symbolique de la présence des fidèles, témoignage de foi et d’union : « Votre présence est une expression de foi, de fraternité et d’engagement pour la paix. C’est ensemble que nous devons bâtir une nation forte, en commençant par construire la paix en nous-mêmes. » Cette messe marque ainsi le début des célébrations initiées par l’Union Progressiste Le Renouveau pour commémorer cet événement fondateur du Bénin moderne.