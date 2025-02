Bénin : Non-paiement des avocats commis d’office depuis 2020, selon l’Ujab

Photo DR

L’Union des jeunes avocats du Bénin (Ujab) a tenu un point de presse ce lundi 10 février 2025 à la Maison de l’Avocat à Cotonou. À travers cette déclaration, l’Ujab a dénoncé le non-respect des obligations de l’État envers l’Ordre des Avocats du Bénin et a exprimé de profondes préoccupations quant à la situation de la justice et des droits fondamentaux dans le pays.

Selon la porte-parole de l’Union, Me Natacha Balley, les avocats commis d’office n’ont pas été rémunérés depuis plus de quatre ans, malgré les démarches entreprises par le bâtonnier pour obtenir le paiement des indemnités dues. « Nous lançons un appel à l’État central afin qu’il assume ses responsabilités et garantisse un véritable accès à la justice pour tous », a-t-elle insisté. Cette situation a un impact direct sur le droit à la défense des citoyens les plus démunis, contraints de comparaître sans assistance juridique en l’absence de moyens financiers pour s’attacher les services d’un avocat.

Un arrêt controversé de la Cour constitutionnelle

L’Ujab a également exprimé son inquiétude face à une récente décision de la Cour constitutionnelle qui valide la possibilité pour un juge de statuer en matière criminelle sans la présence d’un avocat, en cas de défaillance de la commission d’office. « Cette décision marque un recul inquiétant du droit à un procès équitable et remet en cause un principe fondamental du droit pénal moderne », a déclaré Me Balley. L’Union rappelle que la Haute juridiction constitutionnelle avait pourtant relevé une violation de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples par le bâtonnier.

Toutefois, dans son article 5, la même décision ouvre la porte à des procès criminels sans représentation légale des accusés indigents, un fait jugé préoccupant par les jeunes avocats. Face à cette situation, l’Ujab appelle l’ensemble des acteurs du secteur judiciaire, les organisations de défense des droits humains et la société civile à se mobiliser pour la défense du droit à un procès équitable. L’Union exhorte également le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour garantir l’indépendance et l’intégrité du système judiciaire, notamment en honorant ses engagements financiers vis-à-vis des avocats commis d’office.