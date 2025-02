Bénin : Ousmane Batoko déplore le piétinement des acquis de la conférence nationale

Ousmane Batoko (Photo la Nation)

Il y a 35 ans, les forces vives de la nation béninoise s’étaient retrouvées dans l’historique conférence nationale pour décider de l’avenir du pays. 35 ans après, les acquis ne sont plus intacts se désole l’ancien président de la cour suprême, Ousmane Batoko.

Pour lui, l’esprit de la conférence nationale est violé depuis quelques années au Bénin. « Disons qu’essentiellement, la conférence a décidé du libéralisme économique total pour le pays. Ce qui nous a fait sortir des principes d’économie d’État ou d’économie sous le contrôle du gouvernement. Deuxièmement, la conférence a décidé de la liberté d’expression, de la liberté de presse et de la liberté d’association. Ce qui, d’une manière générale, est jusqu’ici respecté », rappelle l’ex président de la cour suprême qui est aussi un des pères de la conférence nationale.

Il trouve cependant que des problèmes se posent depuis peu en ce qui concerne la préservation des acquis de cette conférence nationale. « Aujourd’hui, sous le prétexte du code du numérique, des gens sont arrêtés, d’autres sont inquiétés, d’autres sont même devant les tribunaux. Ce n’est plus la liberté d’expression au sens large du terme tel qu’on l’avait envisagé à l’époque. On en arrive même aujourd’hui à interdire les réunions de partis politiques. Alors là, vous comprenez vous-même les limites de la mise en œuvre de ces décisions de la conférence nationale », regrette Ousmane Batoko.

Mais il salue l’alternance régulière au sommet de l’Etat même si là encore il y a à redire. On a eu régulièrement des élections législatives, régulièrement des élections communales, régulièrement des élections présidentielles principalement et surtout celles-là qui n’ont pas connu ni de repos, ni de retenue, en termes de timing. En dehors de ce que certains appelleraient les 45 jours de 2021, où les élections devaient avoir lieu et ont été reportées à un peu plus tard, du fait de la loi électorale et de la constitution.

Les autorités actuelle du Bénin nourrissent un certain désamour pour certains principes de la conférence nationale selon Ousmane Batoko qui caricature : « Au sorti de la conférence, nous étions tout feu, toute flamme, un peu comme les amoureux à leur début. C’est tout feu, tout flamme, je t’aime, je t’adore, tu me plais, tu es mon ange, tu es mon bébé, … Mais avec le temps, on se rend compte que ce n’est plus le grand amour de la démocratie, en particulier au sein du peuple béninois ou du moins, dans les relations que les dirigeants entretiennent aujourd’hui avec le reste de la population ». Ousmane Batoko reste toutefois optimiste et invite le peuple béninois aussi à l’être.

« Je pense que nous devons rester dans une posture de gens qui ont espoir de ce qui va arriver demain. C’est qu’on ne doit pas se cantonner dans une attitude de condamnation, de protestation et d’invective permanente. Mettons-nous dans une posture de gens qui se projettent chaque fois vers un avenir meilleur. Je suis persuadé personnellement que l’avenir politique de notre pays sera meilleur », déclare l’ancien président de la cour suprême.

Marquant la fin du règne du marxisme-léninisme, la conférence nationale qui était la première conférence nationale en Afrique francophone qui a influencé et inspiré toutes les suivantes, avait pour but une nouvelle constitution comportant le multipartisme et une décentralisation du pouvoir. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)