Bénin : reconnaissance nationale pour Edouard Loko et les conseillers de la HAAC

La reconnaissance de l’engagement et du parcours de plusieurs personnalités béninoises a été mise à l’honneur ce jeudi 13 février 2025, lors d’une cérémonie de remise d’insignes de distinctions dans l’Ordre National du Bénin. Parmi les récipiendaires, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Loko, ainsi que six conseillers de l’institution.

Cette distinction fait suite au Décret N° 2024-1373 du 21 novembre 2024, signé par le Président de la République, Grand-Maître des Ordres Nationaux du Bénin, portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil. Déjà fait Grand Officier de l’Ordre National en 2021, Édouard Loko a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre National. Marcellin Ahonoukoun, ancien Commandeur, accède au rang de Grand Officier, tandis que Mohamed Baré, Roukiatou Bio Faï, Gérard N’tcha N’da, Basile Tchibozo et Astérix Lionel Todjié Gbégonnoude sont désormais Commandeurs.

Un hommage à l’engagement des récipiendaires

Lors de la cérémonie, le Vice-grand Chancelier des Ordres Nationaux, Falilou Adissa Akadiri, a salué le parcours et le dévouement des récipiendaires. Il a mis en avant leur contribution significative au service de la nation et leur engagement en faveur de la liberté de la presse et de la régulation des médias. « Vos compétences et votre sens du devoir sont à l’origine de cette reconnaissance que vous méritez pleinement », a-t-il déclaré. Prenant la parole au nom des décorés, Édouard Loko a exprimé sa gratitude au Chef de l’État pour cette marque de reconnaissance. Il a souligné la valeur symbolique et l’honneur que représente cette distinction, insistant sur l’engagement des récipiendaires à poursuivre leur mission avec détermination et responsabilité.