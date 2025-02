Bénin : Tout savoir sur les nouvelles réformes de l’Anip

Ce vendredi 14 février 2025, la salle Fleuve Jaune du Ministère des Affaires Étrangères a accueilli une conférence de presse organisée par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Dirigée par son Directeur général, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, cette rencontre a été marquée par l’annonce de plusieurs réformes majeures destinées à moderniser les services de l’agence et à renforcer la qualité des données d’identification au Bénin.

Une plateforme en ligne repensée

L’une des principales annonces concerne la mise à jour de la plateforme en ligne eservices.anip.bj. Cette nouvelle version permet aux citoyens de faire la demande de quatre documents essentiels de l’état civil :

L’acte de naissance sécurisé ;

Le Certificat d’identification personnelle (CIP) ;

La Carte d’identité nationale biométrique ;

Le Certificat de résidence, dont la procédure a été simplifiée.

Par ailleurs, l’ANIP a mis en place un centre d’appel gratuit (7054) pour offrir un service d’assistance et de réclamation aux citoyens. Ce numéro vert est accessible en dix langues nationales et deux langues étrangères, avec une capacité de gestion de vingt appels simultanément.

Un espace personnel pour chaque citoyen

Désormais, chaque utilisateur peut créer un espace personnel sur la plateforme en utilisant son Numéro Personnel d’Identification (NPI) et son numéro de téléphone. Ce service permet d’accéder à l’historique de ses documents, de vérifier leur authenticité et de soumettre des demandes de modification de certaines données.

Le certificat de résidence : une démarche simplifiée

Longtemps critiquée pour sa complexité, l’obtention du Certificat de résidence a été revue pour plus de fluidité. Après la récupération de la fiche de résidence auprès du chef de quartier ou de village, le citoyen peut finaliser sa demande en ligne et obtenir son attestation sans se déplacer.

Une sécurisation accrue des données d’identification

Dans un souci de protection des données personnelles, l’ANIP a annoncé que l’enrôlement au RAVIP sur la base de témoignages sera désormais réservé uniquement aux enfants de moins de cinq ans. Au-delà de cet âge, l’identification ne pourra se faire que sur décision de justice. Autre nouveauté, une application mobile (anip.bj) permet d’obtenir son NPI sans aucun document, facilitant ainsi l’accès à d’autres pièces d’état civil, telles que l’attestation de résidence.

Un Bénin tourné vers l’avenir

Pour Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, ces innovations visent à faire du Bénin « un leader africain de l’identification et de l’état civil ». Il insiste sur l’importance de ces réformes, affirmant que « ce n’est pas seulement moderniser l’état civil, c’est construire l’infrastructure de la confiance du pays. » Avec cette digitalisation accrue et l’amélioration des services, l’ANIP ambitionne de répondre aux attentes des citoyens en garantissant un accès rapide et sécurisé à leurs documents officiels.