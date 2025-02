Cancer : des chercheurs font une découverte prometteuse

(photo National Cancer Institute - Unsplash)

Le cancer reste l’une des principales causes de mortalité à travers le monde, engendrant des conséquences dévastatrices sur les individus et les systèmes de santé. Face à ce fléau, des chercheurs ont récemment fait une découverte prometteuse qui pourrait révolutionner les approches thérapeutiques. Une équipe de scientifiques en Corée du Sud a identifié un mécanisme moléculaire capable de ramener les cellules cancéreuses à un état sain, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles stratégies de traitement.

Une avancée dans la reprogrammation cellulaire

Traditionnellement, les traitements contre le cancer reposent sur l’élimination des cellules malignes par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie. Ces méthodes, bien qu’efficaces dans certains cas, s’accompagnent souvent d’effets secondaires sévères, car elles endommagent également les cellules saines. La découverte récente propose une alternative innovante : plutôt que de détruire les cellules cancéreuses, il serait possible de les reprogrammer pour qu’elles retrouvent un fonctionnement normal.

Les chercheurs ont identifié une phase critique dans le développement du cancer, un « état de transition » où les cellules présentent à la fois des caractéristiques saines et cancéreuses. En ciblant cet état intermédiaire, ils ont réussi à inverser le processus de transformation maligne. Pour illustrer ce phénomène, le Dr Tiffany Troso-Sandoval, oncologue à la retraite, compare cette transition à l’eau bouillante : à 100°C, l’eau n’est ni entièrement liquide ni complètement gazeuse, mais dans un état hybride. De même, les cellules cancéreuses traversent une brève période où elles peuvent encore être ramenées à la normale.

Un mécanisme moléculaire prometteur

L’équipe dirigée par Kwang-Hyun Cho, professeur de biologie à l’Institut coréen avancé des sciences et technologies, a détaillé les changements génétiques et moléculaires qui se produisent lors de cette transition. En utilisant des organoïdes, des mini-tumeurs cultivées en laboratoire à partir de cellules cancéreuses du côlon, les scientifiques ont identifié une enzyme clé impliquée dans la croissance tumorale. En inhibant cette enzyme, ils ont réussi à stopper la progression des tumeurs et à restaurer un état cellulaire sain.

Cette approche pourrait non seulement offrir des thérapies moins toxiques que les traitements actuels, mais aussi prévenir la formation de tumeurs chez les patients à haut risque, tels que ceux ayant des antécédents familiaux de cancer ou une exposition régulière à des substances cancérigènes. De plus, elle ouvre la voie à une médecine plus personnalisée, en permettant une compréhension approfondie des mécanismes biologiques spécifiques à chaque patient.

Perspectives et implications futures

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Advanced Science, marquent une étape importante dans la lutte contre le cancer. Bien que le concept de différenciation cellulaire ne soit pas nouveau, son application pour inverser le développement des tumeurs représente une avancée majeure. Les chercheurs espèrent que ces découvertes conduiront à des essais cliniques pour évaluer l’efficacité de cette approche chez l’homme.

Si cette méthode s’avère viable, elle pourrait transformer le paysage du traitement du cancer, en offrant des options thérapeutiques plus ciblées et moins invasives. Cette découverte souligne également l’importance de poursuivre les recherches sur les mécanismes moléculaires du cancer, afin de mieux comprendre et combattre cette maladie complexe.