CES au Bénin : les membres de la 7ᵉ mandature installés

Photo : Présidence Bénin

Le président de la République, Patrice Talon, accompagné du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou ont procédé à l’installation de la 7ᵉ mandature du Conseil économique et social le lundi 24 février 2025. Les neuf membres du Conseil économique et social (Ces) ainsi que les douze coordonnateurs départementaux ont été installés dans leurs fonctions officielles.

Instaurée par la loi organique de 1991 et réformée par la loi N°2024-26 du 17 juillet 2024 ; le Conseil économique et social est un organe consultatif dont la mission essentielle est de procéder à une lecture éclairée des projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises.

Les nouveaux membres du Conseil économique et social sont appelés à incarner les aspirations des différentes couches socio-professionnelles et culturelles. Leur mission est de favoriser le dialogue social à travers des initiatives de gouvernance participative, essentielles pour renforcer la paix et la cohésion nationale. « De votre efficacité dans la contribution à la mise en œuvre d’une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs ; dépendra la longévité d’une institution longtemps galvaudée et maintes fois en passe d’être effacée», a déclaré le président de la République, Patrice Talon.