Choiseul Africa Summit 2025 au Bénin : Le programme et les enjeux dévoilés

Ce vendredi 21 février 2025, les professionnels des médias du Bénin ont assisté à une conférence de presse conjointe des dirigeants de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et de la SIPI-Bénin. Cette rencontre a mis en avant les ambitions et la préparation du Choiseul Africa Summit, prévu les 26 et 27 février au Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA.

Sindé CHEKETE, Directeur Général de l’APIEx, a souligné que l’organisation de cet événement est une occasion pour le Bénin d’affirmer son statut de destination économique attractive. « Nous sommes un pays pro-business, capable de nous adapter aux attentes des investisseurs et d’offrir un accès à un marché de 400 millions de consommateurs en Afrique de l’Ouest« , a-t-il déclaré.

Létondji BEHETON, Directeur Général de la SIPI-Bénin, a mis en avant le rôle clé de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ) dans la transformation économique du pays. « Nous avons pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs afin d’industrialiser davantage le pays et de transformer localement nos matières premières« , a-t-il expliqué, rappelant que la transformation du coton et des ressources minières reste un axe prioritaire pour le développement du Bénin.

Maryse LOKOSSOU, Directrice Générale de la CDC Bénin, a, quant à elle, mis l’accent sur le soutien financier aux investisseurs. « La Caisse est un instrument stratégique qui accompagne les investisseurs, tant publics que privés, dans des secteurs-clés comme l’agro-industrie, les infrastructures, la logistique et les télécommunications« , a-t-elle affirmé. Elle a également profité de cette occasion pour véritablement présenter le programme ainsi que les différentes personnalités attendues.

Un événement d’envergure pour la coopération économique

Le Choiseul Africa Summit 2025 rassemblera plus de 350 décideurs économiques et institutionnels de premier plan. L’événement sera inauguré par la Vice-Présidente du Bénin, Mariam CHABI TALATA, et le Ministre d’État, Abdoulaye Bio TCHANE, témoignant de l’engagement du gouvernement béninois en faveur de l’intégration régionale et du développement économique. Au programme, des plénières interactives et des tables rondes sur des thèmes stratégiques, tels que l’optimisation des chaînes de valeur régionales, l’industrialisation et l’investissement dans les infrastructures de transport et de logistique. Des figures de proue du monde économique interviendront, notamment Alain EBOBISSE, Directeur Général d’Africa 50, qui abordera le financement des infrastructures, et Gagan GUPTA, PDG du groupe ARISE, qui traitera des enjeux de l’industrialisation en Afrique.

Des partenaires engagés pour la croissance du continent

Le Choiseul Africa Summit bénéficie du soutien de partenaires institutionnels et économiques majeurs. La GDIZ et l’APIEx, co-organisateurs, jouent un rôle central dans la promotion de l’industrie et des investissements au Bénin. Parmi les partenaires stratégiques, on compte la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Société Générale Bénin (SGB) et le Port Autonome de Cotonou (PAC). De grands groupes comme Julius Berger, MTN Bénin et Ecobank Bénin apportent également leur soutien, renforçant ainsi l’importance du sommet comme plateforme d’opportunités d’affaires en Afrique de l’Ouest. Selon les organisateurs, le Choiseul Africa Summit 2025 constitue une opportunité unique pour le Bénin de réaffirmer son attractivité économique et sa volonté d’accueillir des événements d’envergure.