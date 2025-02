Choiseul Africa Summit 2025 : Cotonou au cœur des discussions économiques africaines

Photo : DR

Le Choiseul Africa Summit 2025 a ouvert ses portes le jeudi 27 février à Cotonou, réunissant un large éventail d’investisseurs, de décideurs et d’experts économiques venus de tout le continent. Ce rendez-vous stratégique, orchestré par l’Institut Choiseul, vise à encourager le dialogue, à favoriser des collaborations et à stimuler l’émergence de nouvelles dynamiques économiques en Afrique.

L’événement rassemble plus de 350 figures influentes du monde entrepreneurial et institutionnel afin d’analyser les transformations en cours et d’explorer les opportunités de coopération et d’investissement. Panels, rencontres B2B et conférences rythment cette édition, qui ambitionne de façonner un avenir économique durable pour l’Afrique de l’Ouest.

Un modèle de développement inspirant : le Bénin en exemple

Pour Pascal Lorot, président de Choiseul Africa, le Bénin incarne une Afrique visionnaire, résolument tournée vers le progrès. Cotonou a ainsi été choisie comme ville hôte en raison de l’approche novatrice du pays en matière de développement économique et social.

« L’Afrique dispose d’un potentiel immense, notamment à travers ses talents et ses ressources. Mais pour catalyser cette dynamique de transformation, il faut une vision claire et une gouvernance efficace », souligne-t-il. Il considère que le Bénin illustre parfaitement cette combinaison, ayant su allier modernisation des infrastructures, attractivité pour les investisseurs étrangers et optimisation de ses ressources. Il estime que le pays est aujourd’hui un exemple de transformation économique réussie au service de l’Afrique.

Une plateforme d’échanges et d’opportunités

Lors de l’inauguration du sommet, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a salué l’initiative et exprimé la gratitude du pays pour l’honneur d’accueillir un événement d’une telle envergure.

Elle a souligné que le Choiseul Africa Summit représente un espace privilégié pour promouvoir les opportunités et les atouts des différentes régions africaines. C’est également un levier stratégique permettant aux États du continent de renforcer leurs relations avec des investisseurs internationaux, à un moment où les économies africaines font face à des défis majeurs.

« Ce sommet est un vecteur clé pour le développement économique de l’Afrique. Il donne aux pays africains une chance de se positionner comme des acteurs majeurs du commerce et de l’innovation à l’échelle mondiale », a-t-elle affirmé. Elle a également insisté sur la nécessité pour les Africains de jouer un rôle central dans la structuration de l’économie du futur, plutôt que de rester de simples spectateurs.

La tenue de cet événement à Cotonou illustre l’engagement du Bénin en faveur de l’intégration économique africaine et de la création d’un environnement propice aux affaires. En réunissant des acteurs clés de l’économie et de l’investissement, le sommet se positionne comme un accélérateur de synergies et un catalyseur de nouvelles opportunités pour le continent. La vice-présidente a encouragé les participants à tirer pleinement parti des perspectives qu’offre ce rassemblement, en établissant des partenariats solides et porteurs d’avenir.