Commercialisation des logements sociaux de Ouèdo : Tonato en parle

Photo : Présidence du Bénin

En prélude au lancement de la commercialisation des premiers logements économiques et sociaux de la Nouvelle Cité de Ouèdo, prévue pour le jeudi 20 février, une conférence de presse a été organisée. À cette occasion, le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Tonato, a présenté les grandes lignes de ce projet d’envergure.

Un projet emblématique pour l’amélioration du cadre de vie

Située à Abomey-Calavi sur une superficie de 235 hectares, la Nouvelle Cité de Ouèdo s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement. Selon le ministre Tonato, ce programme est l’un des plus emblématiques, car il touche directement à l’amélioration du cadre de vie des citoyens béninois. « Le logement est un besoin fondamental reconnu par les droits de l’homme et inscrit dans notre constitution. Avec ce programme, chaque ménage pourra accéder à un logement de qualité, alliant confort et normes environnementales rigoureuses », a-t-il affirmé.

Publicité

Une éco-cité moderne et durable

La Cité de Ouèdo est conçue comme une ville verte, durable et respectueuse des normes environnementales les plus strictes. Le projet comprend près de 11 000 unités de type F4, incluant un salon et trois chambres, disponibles sous forme de maisons individuelles ou d’appartements. « Nous avons tenu à respecter les standards de décence, de confort et de qualité. La prouesse réside dans la construction de logements économiques et sociaux tout en garantissant des exigences de finition jamais atteintes dans notre pays », a souligné le ministre.

Un engagement du gouvernement pour un habitat accessible

Le ministre Tonato a insisté sur l’engagement du président de la République à faire de l’accès au logement une priorité nationale. Ce projet, conçu pour répondre aux attentes des populations, s’inscrit dans une dynamique de modernisation urbaine et d’accessibilité au logement pour tous. « Les images que vous avez vues ne sont pas une fiction, mais une réalité tangible que vous pourrez constater par vous-même », a conclu José Tonato.