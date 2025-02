Décès de Firmin Kouton : Saliou Odoubou assure l’intérim à la tête du département

Firmin Kouthon, Préfet du Zou. Photo : DR

Suite au décès du préfet Firmin Kouton, le département du Zou est désormais placé sous la supervision de Saliou Odoubou, préfet des Collines. Sa nomination, officialisée le mercredi 26 février 2025, met un terme à la vacance de poste en moins de 24 heures après la disparition de son prédécesseur.

Désigné par le gouvernement, Saliou Odoubou prend ainsi les rênes des quinze communes du Zou, en plus de celles des Collines, qu’il administre déjà. Parmi ses premières missions, il devra coordonner, aux côtés du secrétaire général du département, Julien Ouankpo, et des chargés de mission du préfet du Zou, l’organisation des obsèques de Firmin Kouton.

Des marques de compassions

Pour l’heure, la date et le lieu de l’inhumation de l’ancien préfet ne sont pas encore précisés. Toutefois, un élan de solidarité s’est manifesté avec la visite d’une délégation de la préfecture d’Abomey auprès de la famille du défunt, afin de lui témoigner le soutien de l’administration préfectorale.

Par ailleurs, la préfecture d’Abomey accueille de nombreuses personnalités venues rendre hommage à Firmin Kouton. Un cahier de condoléances a été ouvert pour permettre à chacun d’exprimer son dernier hommage à celui qui a dirigé le département pendant près d’une décennie.

Un administrateur engagé s’en est allé

Le Bénin perd une nouvelle figure de son administration. Moins d’une semaine après la disparition du ministre Kouaro Yves Chabi, Firmin Kouton, préfet du Zou, s’est éteint le mardi 25 février 2025. Son décès brutal, survenu à Cotonou alors qu’il participait à une réunion au ministère de l’Intérieur, a surpris ses collaborateurs. Selon des sources proches, il aurait succombé à une crise, bien que les circonstances exactes restent à préciser.

Nommé en 2016, Firmin Kouton a marqué son passage à la tête du Zou par une gestion rigoureuse et un engagement constant en faveur du développement local. Il a œuvré à la mise en œuvre des politiques publiques et au renforcement de la gouvernance territoriale, travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales et les différents acteurs institutionnels. Son décès laisse un vide au sein de l’administration béninoise.