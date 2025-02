Décès de Willy Mignon : Les mots de sa sœur et la réaction d’un ancien ministre

Willy Mignon. Photo : DR

C’est avec une immense tristesse que la communauté artistique béninoise pleure la perte de Wilfried E. Mignon, plus connu sous le nom de Willy Mignon, décédé le 4 février 2025 à Ouagadougou. Sa sœur a partagé des détails sur les circonstances de son décès sur Bip Radio.

Willy Mignon, auteur, compositeur, interprète et créateur de la danse Noudjihou, a été victime d’une crise matinale ce jour-là. Transporté d’abord dans un hôpital, il a été référé vers un établissement mieux équipé. Malheureusement, à leur arrivée, on leur a annoncé qu’il n’y avait pas de place. Ils ont alors dû se diriger vers un autre hôpital, mais « arrivés là-bas, on a dit que c’était déjà trop tard », a confié sa sœur. Le décès a été constaté peu avant 17 h. « Mon grand frère, c’était la meilleure personne que je peux dire que j’ai eue dans ma vie », a-t-elle ajouté, soulignant la douleur d’une perte inestimable.

Ganiou Soglo exprime sa profonde tristesse

La nouvelle de sa disparition a provoqué une onde de choc au sein de la culture béninoise. Ganiou Soglo, ancien ministre de la Culture, a exprimé sa profonde tristesse sur sa page Facebook. « Je ne voulais plus écrire avant un moment. Mais à l’annonce de la nouvelle, je ne pouvais rester coi. C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle. Les souvenirs, les images remontent, ta voix résonne encore en moi », a-t-il écrit, rendant hommage à un artiste qui a su toucher le cœur de nombreux Béninois.

Willy Mignon, figure emblématique de la première génération d'artistes urbains des années 2000 au Bénin, laisse derrière lui un vide immense dans le paysage musical du pays. Son héritage perdurera à travers ses œuvres et l'impact indélébile qu'il a eu sur la jeunesse et la culture béninoise.