Défense au Maghreb: un nouveau pas franchi

Le gouvernement marocain a récemment approuvé une augmentation significative des parts détenues par Médz, une filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), dans la société « Maintenance Aero Maroc ». Cette participation passe de 10% à 34%, conformément au décret n° 2.24.1067 du 23 janvier 2025. Parallèlement, une nouvelle entité nommée « Maintenance Assets Aeronautics » a été créée.

Ces mesures visent à renforcer la souveraineté du Maroc dans le secteur aéronautique, notamment par l’établissement d’un centre certifié pour la maintenance et la réparation des aéronefs, avec une attention particulière aux appareils des Forces Royales Air.

Transfert de technologie et développement économique

Le projet « Maintenance Aero Maroc« , initialement annoncé en 2022 sur la base aérienne de Benslimane, dépasse les simples aspects défensifs. Selon le Bulletin Officiel, cette initiative favorisera le transfert de technologies avancées et la création d’emplois qualifiés dans un secteur à forte valeur ajoutée. La collaboration avec des partenaires étrangers permettra d’accélérer l’acquisition de compétences techniques spécialisées, tout en développant progressivement une expertise locale autonome.

En complément de la restructuration du capital de « Maintenance Aero Maroc », le Conseil des ministres a récemment approuvé un projet de décret visant à créer deux zones industrielles dédiées à la défense. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la législation relative aux équipements militaires, à la sécurité, aux armes et aux munitions, témoignant d’une approche intégrée pour structurer durablement ce secteur stratégique.

Ambitions régionales et implications stratégiques

L’augmentation de la participation nationale dans l’industrie aéronautique de défense reflète l’ambition du Maroc de devenir un acteur clé dans ce domaine au niveau régional. En consolidant sa maîtrise des technologies militaires avancées, le royaume cherche non seulement à garantir son autonomie défensive, mais aussi à renforcer son statut diplomatique et économique dans un environnement géopolitique complexe et en constante évolution.