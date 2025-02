Dessalement au Maghreb: annonce surprise d’une nouvelle usine

Une usine de dessalement (DR)

Depuis le 19 octobre 2024, OCP Green Water franchit une nouvelle étape dans sa mission de sécurisation des ressources hydriques en contribuant à l’alimentation en eau dessalée de Casablanca Sud. Cette extension intervient après plus d’un an d’approvisionnement réussi en eau potable dessalée des villes de Safi et El Jadida.

Cette initiative stratégique s’inscrit dans un contexte de gestion durable des ressources en eau, répondant aux défis croissants d’approvisionnement dans les zones urbaines marocaines. Dans les faits, une nouvelle unité de dessalement dédiée a été mise en service sur le site OCP de Jorf Lasfar, avec une capacité initiale de 20 Mm³/an dès octobre 2024 pour être alors portée à 60 Mm3/an. Cette augmentation significative permet désormais de couvrir plus d’un quart des besoins en eau potable de la métropole casablancaise.

Une infrastructure de pointe au service de la population

Le projet s’appuie sur des technologies avancées comprenant la station de dessalement d’OCP Green Water à Jorf Lasfar, complétée par une station de pompage et une conduite de 54,5 km réalisées par les autorités publiques. Ce réseau relie l’installation à la station du barrage de Daourate, infrastructure cruciale qui assure l’alimentation en eau potable de Casablanca Sud.

L’engagement environnemental est au cœur de cette initiative, avec l’intégration d’un système innovant de recyclage de l’eau de mer utilisée pour le processus de dessalement. Une approche circulaire qui repose sur une synergie industrielle intelligente avec l’unité de production du site OCP de Jorf Lasfar, permettant la réutilisation des eaux et optimisant considérablement l’usage des ressources hydriques disponibles.

Vers un modèle de gestion durable des ressources en eau

Cette réalisation exemplaire illustre la vision à long terme d’OCP Green Water dans le développement de solutions durables face aux défis hydriques du Maroc. En combinant expertise technique, innovation et conscience environnementale, ce projet contribuera à la sécurité hydrique de millions de Marocains !