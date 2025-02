Dessalement au Maghreb: une autre usine bientôt inaugurée

Photo Reuters

Face aux défis croissants liés à la rareté de l’eau, de nombreux pays se tournent vers des solutions innovantes pour garantir l’approvisionnement en eau potable. La technologie de dessalement, qui transforme l’eau de mer en ressource utilisable, apparaît comme un levier essentiel pour pallier les insuffisances des réserves naturelles. Cette approche, déjà adoptée dans plusieurs régions arides, offre une alternative durable et contribue à stabiliser l’accès à une ressource vitale pour le bien-être des populations.

Un projet innovant pour Béjaïa

Le groupe Sonatrach a récemment annoncé le démarrage de la phase expérimentale de la station de dessalement de Tighremt, localisée dans la wilaya de Béjaïa. Cette phase initiale, dédiée aux tests techniques préliminaires, permettra de vérifier l’aptitude de l’eau traitée à rejoindre le réseau de distribution urbain. Avec une capacité de production estimée à 300 000 m³ par jour, l’usine vise à répondre aux besoins en eau potable d’un territoire rassemblant près de 3 millions de citoyens. La réalisation de ce projet a été confiée à des partenaires stratégiques, dont la société Algerian Energy Company (AEC) – filiale du groupe – et l’Entreprise nationale de canalisations (ENAC), experts reconnus dans le domaine.

Perspectives d’avenir et retombées socio-économiques

Ce chantier s’inscrit dans une initiative nationale ambitieuse qui prévoit le déploiement de cinq installations de dessalement, chacune conçue pour produire 300 000 m³ par jour. En offrant une source d’eau supplémentaire, cette infrastructure contribuera à renforcer la sécurité hydrique et à adapter l’approvisionnement aux évolutions démographiques et climatiques. Au-delà de l’impact direct sur l’accès à l’eau potable, le projet ouvre également la voie à des retombées socio-économiques significatives, telles que la création d’emplois locaux et le dynamisme des secteurs technologiques et industriels associés.

En conclusion, la mise en service prochaine de la station de dessalement de Tighremt représente un jalon important pour la région de Béjaïa et pour l’ensemble du Maghreb. Grâce à l’adoption de technologies modernes et à la synergie entre acteurs publics et privés, cette initiative offre une réponse concrète aux enjeux hydriques actuels et dessine les contours d’un avenir où l’innovation contribue directement au bien-être des citoyens.