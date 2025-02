Elon Musk annonce qu’il va écraser la concurrence dans ce domaine

Elon Musk (Getty Images)

Elon Musk a annoncé que Grok 3, la nouvelle version du chatbot développé par xAI, entrerait bientôt dans sa phase finale de développement, avec un lancement prévu dans les deux semaines à venir. Face à des concurrents redoutables tels que ChatGPT, Gemini, Claude et Llama, Musk affirme que son modèle surpassera toutes les alternatives existantes.

Les ambitions de Musk reposent sur une infrastructure impressionnante : le Colossus Supercluster, un centre de calcul massif équipé de 100 000 GPU, représentant un investissement de plusieurs milliards de dollars. Selon Musk, les tests préliminaires montrent que Grok 3 possède des capacités de raisonnement supérieures et une faculté d’auto-apprentissage, lui permettant de s’améliorer continuellement en analysant ses propres erreurs.

Publicité

La guerre des IA s’intensifie

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Musk et OpenAI, une entreprise qu’il avait cofondée en 2015. Récemment, Musk a tenté de racheter la branche non lucrative d’OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, une offre que Sam Altman a déclinée avec ironie. Musk a également intenté une action en justice contre Altman, accusant l’entreprise de privilégier le profit au détriment de sa mission originelle de développer une IA bénéfique pour l’humanité.

L’optimisme de Musk concernant Grok 3 ne fait cependant pas l’unanimité, même au sein de xAI. Un incident récent impliquant Benjamin De Kraker, un ingénieur de l’entreprise, a mis en lumière des dissensions internes. Après avoir publiquement déclaré sur X que Grok 3 était moins performant que certains modèles d’OpenAI en programmation, il aurait reçu un ultimatum le forçant à choisir entre la suppression de son message et son licenciement.

Controverses et transparence

Face à cette controverse, Musk s’est contenté de qualifier la situation de « bizarre » sans fournir d’explications supplémentaires. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la transparence et la liberté d’expression au sein de xAI, alors même que l’entreprise prétend développer une IA plus éthique et plus ouverte que ses concurrents.