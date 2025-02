Elon Musk : ce rival résiste à l’offre du milliardaire

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Elon Musk, figure de proue de la Silicon Valley et à la tête de multiples entreprises de haute technologie, a récemment cherché à faire une percée en prenant le contrôle d’OpenAI, le géant américain de l’intelligence artificielle. Il a proposé une offre de rachat de 97,4 milliards de dollars pour l’entreprise à l’origine de ChatGPT, un produit révolutionnaire qui attire de plus en plus l’attention. Toutefois, cette tentative d’acquisition a été rapidement rejetée par le conseil d’administration d’OpenAI, qui a souligné son opposition à toute perturbation de son modèle organisationnel.

L’offre formulée par Musk a été dévoilée dans les médias en début de semaine, suscitant un vif débat sur l’avenir de l’entreprise. Le modèle hybride d’OpenAI, qui combine des éléments à but non lucratif avec une structure à but lucratif, est au centre des discussions. Musk a d’ailleurs conditionné son offre à un changement de ce modèle, stipulant qu’il se retirerait si OpenAI conservait son orientation actuelle. Cependant, malgré cet aspect de négociation, le conseil d’administration d’OpenAI est resté ferme dans sa position, réaffirmant que la société n’était pas en vente et que l’offre avait été rejetée de manière unanime.

Le président du conseil d’administration, Bret Taylor, a exprimé cette décision sur les réseaux sociaux le soir du 14 février, précisant que la tentative de Musk visait à perturber la concurrence, mais qu’elle n’était pas en ligne avec les objectifs de l’entreprise. Cette réponse, bien que prévisible, marque un nouvel échec dans la quête de Musk pour exercer davantage d’influence dans l’industrie de l’intelligence artificielle.

OpenAI est une organisation pionnière dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), fondée en 2015 par plusieurs personnalités influentes de la technologie, dont Elon Musk et Sam Altman. Son objectif initial était de développer une IA bénéfique pour l’humanité, en veillant à ce que ses applications soient utilisées de manière éthique et responsable. L’organisation se distingue par sa structure hybride, combinant des aspects à but non lucratif et des initiatives lucratives pour financer ses projets ambitieux.

L’une des créations les plus remarquables d’OpenAI est ChatGPT, un modèle de langage avancé qui a révolutionné le secteur de l’IA. ChatGPT, basé sur l’architecture GPT (Generative Pre-trained Transformer), est capable de comprendre et de générer des textes de manière extrêmement fluide et naturelle, imitant la conversation humaine. Cette technologie a des applications multiples, allant du service client automatisé à l’assistance à l’écriture, en passant par la création de contenu et l’éducation.