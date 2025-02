Elon Musk: des ennuis en vue aux USA ?

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Ron Wyden ont saisi mardi le Bureau de la responsabilité du gouvernement (GAO) au sujet de l’accès d’Elon Musk au système de paiements de l’État américain. Cette demande d’enquête vise à examiner la décision du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui a permis à Musk et à son équipe de la « Commission à l’efficacité gouvernementale » d’accéder à ce système hautement sensible.

Cette situation suscite une vive polémique, car le milliardaire, nommé par Donald Trump pour diriger un comité chargé de la réduction des dépenses publiques, bénéficie désormais d’un accès à un système gérant chaque année 6000 milliards de dollars de fonds fédéraux. Ces fonds comprennent notamment les retraites, Medicare et les salaires des fonctionnaires, ce qui renforce les inquiétudes quant aux risques potentiels.

Les enjeux de sécurité nationale

Les sénateurs demandent au GAO de déterminer avec précision qui a autorisé cet accès, pour quelles raisons et selon quelles conditions. Leur requête met en avant la nécessité d’évaluer les répercussions possibles sur la sécurité nationale et économique des États-Unis. Cette démarche intervient dans un contexte de surveillance accrue visant à protéger les données sensibles de l’État contre tout usage abusif ou inapproprié.

Face à la controverse, le département du Trésor a tenté de rassurer le Congrès par le biais d’une lettre. Il y affirme que l’équipe de Musk ne dispose que d’un accès en lecture seule, similaire à celui accordé aux auditeurs habituels du système, et que cet accès ne compromettrait pas la sécurité des transactions.

Les controverses autour de l’autorisation

D’après des révélations du Washington Post, cet accès aurait été octroyé suite à la mise en congé administratif d’un haut fonctionnaire qui s’y était opposé. Cette situation soulève des interrogations quant aux circonstances précises de cette décision et ravive les débats sur l’influence croissante d’Elon Musk dans les affaires publiques et gouvernementales.