Elon Musk embarrassé lors d’une présentation de son nouveau bijou

Lancée en réaction directe à OpenAI après son éviction de l’entreprise qu’il avait cofondée, la société xAI d’Elon Musk poursuit sa course effrénée dans le développement de l’intelligence artificielle. Le milliardaire avait créé cette entité pour contrer ce qu’il considérait comme une dérive éthique d’OpenAI, initialement à but non lucratif, vers un modèle commercial. Cette rivalité atteint aujourd’hui un nouveau palier avec le dévoilement de Grok 3, présenté comme la réponse ultime aux dernières avancées de ses concurrents.

Une démonstration qui tourne à la confusion

La présentation de Grok 3 a pris un tournant inattendu lors de la démonstration de DeepSearch, son moteur de recherche intégré. Censé révolutionner l’analyse et le raisonnement sur des sujets complexes, le système a montré ses limites en prédisant le prochain lancement de Starship. Après un temps de réflexion particulièrement long, l’IA a suggéré une date postérieure au 24 février, provoquant un sourire gêné d’Elon Musk qui a subtilement contredit cette projection. Cet incident souligne les défis persistants des modèles de langage, même les plus sophistiqués, face aux informations en temps réel. Malgré ces imperfections, Grok 3 est d’ores et déjà accessible aux abonnés Premium+ de la plateforme X, marquant une nouvelle étape dans la démocratisation des intelligences artificielles avancées.

Une puissance de calcul démesurée

Le nouveau modèle de langage de xAI repose sur une infrastructure colossale. L’entreprise a déployé des moyens titanesques pour sa conception, mobilisant plus de 200 000 processeurs graphiques sur plus de sept mois. Cette montée en puissance s’est effectuée en deux temps : 122 jours pour installer les 100 000 premières puces, suivis de 92 jours supplémentaires pour doubler cette capacité. Selon Elon Musk, cette débauche de ressources permettrait à Grok 3 de surpasser ses rivaux – Gemini, Claude, GPT-4o et V3 de DeepSeek – dans des domaines cruciaux comme les mathématiques, les sciences et la programmation.